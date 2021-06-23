【人口普查】市民今起會收到人口普查紫色信封    住戶可經網上、電話或紙本交回問卷

▲ 政府統計處宣布今日（23日）展開2021年人口普查。（梁偉榮攝）

政府統計處宣布今日（23日）展開2021年人口普查。今次人口普查全港住戶都須參與，約1成住戶經抽選，須提供詳細資料，其餘約9成住戶則只需提供基本人口資料。

統計處今日起分批發出通知信，通知信會使用紫色信封，只需提供基本資料的住戶會收到紙本問卷。

統計處指，市民可經2021年人口普查網頁填交網上問卷、致電熱線進行電話訪問、或寄回問卷。

普查分兩階段進行，首階段今日至7月17日，會透過非面對面接觸方式收集數據；次階段為7月18日至8月4日，除以上方式外，處方亦會安排統計員上門訪問未填回問卷的住戶。

統計處提醒，人口普查是根據《普查及統計條例》進行，任何人違反規定即屬犯罪。

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記者：徐紹軒