【家庭性暴力】15歲少女父母雙亡投靠哥哥一家　慘遭親哥哥性侵3年威脅殺害

▲ 印度一名15歲少女遭哥哥性侵3年。

印度近日驚爆一宗性侵案，一名15歲少女因父母雙亡，投靠哥哥一家，期間慘遭親哥哥性侵3年，威脅殺害她來逼她就範。少女本月16日因月經3個月不來，擔心自己懷孕，在大嫂母親詢問之下才揭發事件。

據《印度時報》報導，事件發生在印度的馬卡爾巴，該名15歲少女指自己1歲喪父、8歲喪母，於是投靠比她年長11年的哥哥，與他一家同住。少女憶述哥哥在2019年首次侵犯她，

那時我在自己的房間睡，哥哥走過來壓在我身上侵犯我，又指若我尖叫的話會立即把我殺死。

性侵3年始被揭發

自此之後每逢只得她和哥哥在家，或是待大嫂熟睡後，哥哥便會侵犯她。近日少女因生理期紊亂，擔心自己懷孕，向大嫂母親訴苦，哥哥的惡行才被揭發。現年26歲的哥哥於18日被警方拘捕，並以性侵罪提出起訴。

印度不時傳出性侵案，近日北方邦（Uttar Pradesh）一個婦女委員會成員Meena Kumari受訪時，向當地一眾母親呼籲，指性侵案是照顧女兒不力的後果，言論惹來網民批評。網民怒轟她作為關注婦女權益的委員會成員，竟然在性侵議題上反過來責怪受害者及家人，令人失望。

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責任編輯：王明芳