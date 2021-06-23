【強制檢測】大埔運頭塘邨逸雅苑、新峰花園、御峰豪園多個屋苑須強制檢測

▲ 運頭塘邨逸雅苑，大廈管理處張貼告示，指接獲環保署通知，該區附近街井內驗出新冠病毒。（資料圖片）

本港今日(23日)新增2宗新冠肺炎確診個案，均涉及輸入個案，屬連續16天未有錄得本地感染個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。同日錄得少於5宗初步陽性個案，消息指包括一名大埔居民，據了解有大埔區的大廈污水樣本驗出變種病毒。

位於大埔運頭塘邨逸雅苑，大廈管理處張貼告示，指接獲環保署通知，該區附近街井內驗出新冠病毒，即時安排6月23日及6月24日早上7時至10時於屋苑一帶及鄰近屋苑的污水沙井位置抽取污水或糞水樣本化驗，即時在6月24日及25日為居民設流動檢測站，必須進行強制檢測。

政府下午公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處指明範圍內的人士接受新冠病毒檢測，包括運頭塘邨逸雅苑、新峰花園、御峰豪園及保良局田家炳小學。

▲ 有關強制檢測範圍。

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記者：伍瑋瑋