【減肥謬誤】誤以為運動前不吃早餐有效減肥　營養師：空腹運動無助燒脂

▲ 註冊營養師周詠苑建議，運動前建議進食含碳水化合物食物，五穀類如麵包、粉麵、麥片、餅乾，水果類如香蕉、蘋果或奶類如牛奶、乳酪等也可。

「早上做運動的話，燒脂效果會較晚上更好嗎？」Janet問道，我笑說︰「早上我們剛睡醒，就如電池儲滿電一樣；相反到了晚上，我們經過一天辛勞工作，體力或及不上早上，運動效果亦然；而且早上做過運動，新陳代謝也可有效提升；不過，平日大家都要趕上班及上學，要早上做運動實在不易。」

Janet堅定地說︰「的確如你所說，每晚放工後，我已疲累得不想動起來，所以我決定給自己一項挑戰，就是在上班前先做30分鐘運動，健身室鄰近公司，也十分方便。」

我支持她說︰「好！但早上別空腹進行運動，應先吃點東西。」

Janet愕然地說︰「不是說空腹運動會更有效燃燒脂肪嗎？」

我大力反對︰「不！血糖低並非等同脂肪可有效燃燒，相反，若血糖水平低，容易令人乏力、暈眩。運動前建議進食含碳水化合物食物，五穀類如麵包、粉麵、麥片、餅乾，水果類如香蕉、蘋果或奶類如牛奶、乳酪等也可。」

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Janet擔心地說︰「但吃飽早餐不能立即運動，我怕早上沒太多時間呢！」

「毋須吃完整份早餐才運動，若時間不夠的話，可簡單吃一片麵包、數片梳打餅或茶餅、一條香蕉或喝一杯低脂牛奶也可，待運動後才如常吃早餐。要知道，汽車也要入油，才能開動引擎；我們也要有體力，才能發揮理想的狀態做運動。」

Janet點點頭，想了想，再問︰「常說運動後不宜立即進食，容易致肥，那我應隔多久才吃早餐？」

「運動後進食並不直接致肥，因為食物當中的熱量不會因為運動後而有所改變，只是若運動後餓過飢，容易令人大肆進食，所以，運動前先吃一點東西，也可預防餓過飢的情況出現。」

一般運動後不建議進食的原因，是運動過程中，身體各部分血液循環加快，但運送至胃部的血液相對較少，或會阻礙消化，造成腸胃不適。

「運動後你也不會立即吃東西，待你洗澡更衣、執拾東西回到公司，也是時候要吃早餐了。還有重要的一點，運動前應先飲用至少一杯清水，充足水份有助加快血液循環，令氧氣及營養可有效運送到身體各部分，並帶走廢物，有助提升體能及耐力。」我笑著提醒Janet。

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）