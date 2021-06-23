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【明星運動會】TVB藝人排球賽　朱智賢劉穎鏇表現較出色

娛樂 16:05 2021/06/23

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《明星運動會》排球賽事。

TVB《明星運動會》日前假元朗區體育會上演排球男、女子4強賽及決賽。賽事由「星火太陽能紅隊」及「優益C藍隊」兩隊男子隊爭奪獎牌，女子隊則有4隊參賽。

男、女子賽事均以3局2勝淘汰制形式進行，中場休息2分鐘，先取得15分的隊伍為該局優勝者，每隊各派6位隊員出賽，賽事設有一面金牌、銀牌及兩面銅牌。

男子組紅隊由黃子恆領軍出戰由鄧智堅帶隊的藍隊，藍隊有「長腿拍檔」盛勁為及鍾煒喬強強聯手，可否藉身高之優勢，擊敗對手，取得金牌呢？

眾人討論戰術。

如日劇《青春火花》

女子組賽事緊隨其後進行，並由「優益C藍隊」朱智賢、「怡寶綠隊」蔡嘉欣、「星火太陽能紅A隊」梁麗翹及「星火太陽能紅B隊」梁珈詠擔任隊長，分別帶領隊員全力以赴比賽。

當中以紅隊的吳天兒及沈可欣，以及藍隊的朱智賢和劉穎鏇表現較出色，儼如著名經典女排日劇《青春火花》女主角蘇由美般扣殺，「有姿勢、有實際」，為團隊贏取不少分數，4位能否憑藉她們的實力，帶領隊伍一路晉級，奪得金牌？

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整個男、女子排球賽事的過程，將剪輯成《明星運動會》，該節目由7月4日起連續三個周日晚上8時30分於翡翠台播映，壓軸一集定於7月20日（周二）晚上8時30分播映。

節目由鍾志光、崔建邦、朱凱婷及陳庭欣擔任大會主持，並由林盛斌、張秀文、黃庭鋒及戴祖儀任直擊報導員。

「怡寶綠隊」謝嘉怡因賽前練習受傷，故未能完成整場賽事。

男、女子排球賽事及運動員名單如下﹕

  • 「星火太陽能紅隊」﹕黃子恆、廖家爵、譚焯升、譚永浩、張彥博、焦浩軒、陳諾忠
  • 「優益C藍隊」﹕鄧智堅、周志康、劉頌鵬、盛勁為、董敬文、黃祥興、孔德賢、鍾煒喬
  • 「星火太陽能紅A隊」﹕梁麗翹、林可悅、吳天兒、利穎怡、吳紫韻、胡美貽、沈可欣
  • 「星火太陽能紅B隊」﹕梁珈詠、季蘋蘋、黃穎君、林慧君、劉嘉琪、林秀怡
  • 「優益C藍隊」﹕朱智賢、鞏姿希、鄧美欣、陳曉華、劉穎鏇、黃碧蓮、陳潁熙
  • 「怡寶綠隊」﹕蔡嘉欣、張盈悅、麥詩晴、彭翔翎、王菲、古佩玲、謝嘉怡

撰文 : TOPick柴犬出動

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