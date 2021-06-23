  • 26°C
香港時間 : 2021623日 (週三) 16:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梁振英︰共產黨員完全可在港大膽說出來　但否認黨員

政治 16:03 2021/06/23

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

梁振英否認是中共黨員。（資料圖片）

全國政協副主席梁振英在2012年競逐特首時，曾被質疑是中國共產黨員，近日接受內地傳媒訪問時，又被問起同樣問題。他強調從來都不是共產黨員，「當特首之前不是，當特首後也不是。」

CY又補充，規管特首選舉的《行政長官選舉條例》列明，就任特首時須宣誓不屬於任何政黨，所以他不屬於共產黨，也一直沒有參與其他政黨。

雖然否認共產黨員身份，但CY認為，「中國共產黨員」這6個字，是完全可以在香港大膽說出來。他又指出，中國共產黨領導中國、主導中國，是全球接受、舉世公認的事實，所以過去的反對派否定中國共產黨地位及權威，是自欺欺人的表現。

CY曾任基本法諮詢委員會秘書長。他指出，《基本法》花4、5年時間起草，期間徵求了各方意見，亦舉辦兩次大型諮詢，整個起草過程，就是民主最高體現的過程，而香港每天用的法律，也就是法治，說明中國共產黨，包括在香港問題上，是怎樣體現民主及法治。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

梁振英發表疑似政綱　林鄭︰不評論KOL意見
15:28 2021/05/25
梁振英發表疑似政綱　林鄭︰不評論KOL意見
【人事任命】新任外交部駐港特派員劉光源　先後會見林鄭月娥及梁振英
22:02 2021/06/01
【人事任命】新任外交部駐港特派員劉光源　先後會見林鄭月娥及梁振英
【主題論壇】梁振英指中國共產黨以「一國兩制」和平解決領土和主權問題　樹立法治和民主典範
12:03 2021/06/12
【主題論壇】梁振英指中國共產黨以「一國兩制」和平解決領土和主權問題　樹立法治和民主典範

你可能感興趣

梁振英發表疑似政綱　林鄭︰不評論KOL意見
15:28 2021/05/25
梁振英發表疑似政綱　林鄭︰不評論KOL意見
【人事任命】新任外交部駐港特派員劉光源　先後會見林鄭月娥及梁振英
22:02 2021/06/01
【人事任命】新任外交部駐港特派員劉光源　先後會見林鄭月娥及梁振英
【主題論壇】梁振英指中國共產黨以「一國兩制」和平解決領土和主權問題　樹立法治和民主典範
12:03 2021/06/12
【主題論壇】梁振英指中國共產黨以「一國兩制」和平解決領土和主權問題　樹立法治和民主典範
選舉 中國共產黨 梁振英 香港 特首選舉 基本法

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶