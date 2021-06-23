梁振英︰共產黨員完全可在港大膽說出來　但否認黨員

▲ 梁振英否認是中共黨員。（資料圖片）

全國政協副主席梁振英在2012年競逐特首時，曾被質疑是中國共產黨員，近日接受內地傳媒訪問時，又被問起同樣問題。他強調從來都不是共產黨員，「當特首之前不是，當特首後也不是。」

CY又補充，規管特首選舉的《行政長官選舉條例》列明，就任特首時須宣誓不屬於任何政黨，所以他不屬於共產黨，也一直沒有參與其他政黨。

雖然否認共產黨員身份，但CY認為，「中國共產黨員」這6個字，是完全可以在香港大膽說出來。他又指出，中國共產黨領導中國、主導中國，是全球接受、舉世公認的事實，所以過去的反對派否定中國共產黨地位及權威，是自欺欺人的表現。

CY曾任基本法諮詢委員會秘書長。他指出，《基本法》花4、5年時間起草，期間徵求了各方意見，亦舉辦兩次大型諮詢，整個起草過程，就是民主最高體現的過程，而香港每天用的法律，也就是法治，說明中國共產黨，包括在香港問題上，是怎樣體現民主及法治。

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