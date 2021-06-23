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【乘車安全】政府正檢討私家車兒童束縛設備規定　適時諮詢立法會及相關持份者

社會 16:13 2021/06/23

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陳帆指，一直非常關注保障兒童乘車安全，正檢討在私家車使用兒童束縛設備的規定，以進一步加強兒童乘車安全。（林宇翔攝）

目前2歲或以下兒童坐在私家車的前座時，必須使用認可兒童束縛設備穩妥繫於座位上。立法會議員柯創盛關注會否將有關規定伸延至私家車的後座。運輸及房屋局局長陳帆書面回覆指，政府一直非常關注保障兒童乘車安全，除了透過宣傳和教育推廣兒童乘車安全之外，亦正在檢討在私家車使用兒童束縛設備的規定，以進一步加強兒童乘車安全。

陳帆表示，由2018至2020年的交通意外中，並沒有12歲以下乘客死亡的個案，而涉及12歲以下乘客的嚴重受傷數字，分別為10人、7人及3人。根據法例，3歲以下的兒童坐在私家車前座時，必須使用認可的兒童束縛設備；至於私家車後座，如座位已裝配兒童束縛設備，3歲以下的兒童也必須使用。

政府在2013年年底建議提高在私家車上使用兒童束縛設備的強制要求，並提出採用身高和年齡作為有關強制要求的準則的方案。政府已開展擬定法例框架的工作，過程中審視了有關建議涉及的多項複雜事宜，包括罰則、蒐證、可作合理辯解的情況等。

運輸署亦特別就以身高及年齡作為準則所牽涉的執法細節及挑戰，例如執法人員當場判斷兒童身高的困難、需要兒童配合等情況，一直與執法部門商討，並尋求律政司的法律意見。政府會小心處理及平衡各方的意見，在進一步制訂細節後，會適時諮詢立法會交通事務委員會及相關持份者。

署方會繼續與道路安全議會及警務處緊密合作，進一步加強推廣兒童乘車安全的教育和宣傳工作，並會透過定期會議，與學生服務車輛業界保持緊密聯繫，向業界傳達安全信息。

運輸署亦已更新《學童乘搭「學生服務車輛」的安全指引》，為從事學生接載服務的營辦商、司機及跟車保姆等，提供作業和服務使用守則。例如須確保每名乘客均獲分配一個結構穩妥並牢固裝置在車身上的座位、車輛行駛時切勿離開座位，並於去年9月加入鼓勵業界在訂購新的學生服務車輛時，為所有後排乘客座位安裝安全帶的建議。

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責任編輯：陳子謙

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