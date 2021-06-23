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【新冠疫苗】科大成首間參與外展接種的大學　料共800名師生到校打針

社會 16:14 2021/06/23

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科大成首間參與外展接種的大學，料共800名師生到校打針

港府正積極與不同界別的企業及團體提供外展接種服務。香港科技大學是首間參與的大學，林士德體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員外展隊會為該校學生、教職員等接種科興和復必泰疫苗，預計共約800人參與。 

公務員事務局局長聶德權今日（23日）到訪科大，與科大校長史維教授和科大副校長（行政）賀致信會面，並了解該校學生、教職員等在校園透過政府外展服務接種疫苗情況。

聶德權說：「我十分高興香港科技大學早已擬定了新冠疫苗接種安排，透過接種疫苗以減低人流密集下可能帶來的病毒傳播風險，致力在疫情下為師生提供一個安全而健康的學習和工作環境。」 

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他呼籲不同界別和行業與政府攜手推動「全城起動　快打疫苗」的運動，鼓勵大家盡早接種疫苗，透過大幅提升接種疫苗比率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。 
　　 
聶指出，相關企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式為其員工接種疫苗。企業和團體可於星期一至五上午九時至下午六時致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。 

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責任編輯：鄧凱文

 

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