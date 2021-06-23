【僱傭糾紛】7名家傭辭職後蔡一鳯親揭原由　盛品儒太太灑淚自稱良心僱主【有片】

▲ 蔡一鳯上節目親講工人風波。

前亞洲電視執行董事盛品儒與太太蔡一鳳育有一對龍鳳胎，一家四口居在赤柱7000呎獨立屋，並曾聘用6名外傭及2名外籍司機照顧起食、住、行。不過，8名家傭及司機當中，早前竟有7人在短短一個月內先後辭職，令蔡一鳳在Facebook以長文控訴！

日前蔡一鳯再在豪宅內受訪，否認網民指摘，並公開數落工人們的3大罪狀。

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盛品儒一家不是首次出現跟家傭糾紛，早前曾指所聘外傭涉嫌偷10萬蚊戒指，最後因證據不足無罪釋放。

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而本月初蔡一鳯再在facebook發文，聲稱家中7人集體辭職，已向勞工處職業介紹所事務科投訴，蔡一鳳懷疑最大問題是仲介公司，因為之前的涉嫌偷竊案的女傭令仲介公司打折賠償兩位外傭，但指兩位外傭均有問題。

可是事件曝光後，不少網民卻認為家傭集體辭職定有原因，可能蔡一鳳本身也有問題，，更質疑她是「最難頂僱主」。

▲ 一家四口。

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否認無良僱主

Michelle因此接受TVB《東張西望》訪問，更曝光其7,000呎的赤柱獨立屋。片中她首先展示家傭的居住環境，包括有巨型廚房，以及設六個碌架床位的工人房，她指冷凍房有很多新鮮食材和凍肉，讓家傭隨便煮食，又指工人們有不少起居空間，並非別人口中的刻薄僱主。

節目又拍到蔡一鳯豪宅，設有向海的大嬰兒房和兒童遊樂室，嬰兒房設碌架床位讓外傭陪BB睡覺。

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之後Michelle受訪，開始提到家傭的罪行，如其中一人曾把多塊未切割的肉餵予嬰孩，結果令BB出現嘔吐；另外，又指有一名工人故意西瓜刨刮花屋內幾十萬的銀器

Michelle更提供片段，指出一名家傭疑似在離職時，涉偷取她一夥自家公司出品的5卡戒指，但因沒證據是工人放入行李，故無法控告，而該家傭之後還向她追討代通知金。

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