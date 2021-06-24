【吐氣揚眉】蔣家旻刻在骨子裏的倔強　Angel回顧14年演藝時光：奪獎毋忘謙卑

▲ 蔣家旻入行14年終獲獎項及家人認同。

31年的人生裏，蔣家旻（Angel）的演藝生涯佔近半生。出道14年，外表嬌小玲瓏的妹妹形象曾烙印觀眾心中久難褪去，事業起跌、迷惘，周而復始。

至《愛•回家》的馬子妮進化為《反黑路人甲》的姚清水，遲來的獎項肯定，蔣家旻有無盡感恩，亦印證鍥而不捨的努力總會被看見。

但「阿妹」身上其實一直散發濃濃的倔強。

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▲ 蔣家旻表示從小已知自己熱愛演戲。（陳家瑩攝）

年少入行不怕艱苦

蔣家旻成長於傳統家庭，自小已被栽培學習鋼琴繪畫跳舞，父母親人都渴望她讀好書找好工作，只是活潑好動的Angel最終只堅持了跳舞，中學時亦選擇走進戲劇組。

不甘活在家人的規條下，Angel於17歲時決心加入演藝圈。她表示：「家人覺得我反叛任性、愛唱反調，就像小時候學彈琴學畫畫時，我不喜歡但不懂表達，所以會喊會生氣，後來我發現其實是我太早清楚自己喜歡甚麼。」

中學畢業後，蔣家旻加入TVB，年少投身社會工作的她想法成熟，甚至比同齡人更明白默默耕耘與等待的重要性。

▲ 蔣家旻17歲時已決心加入演藝圈。（Instagram圖片）

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她憶及作為閒角路人甲的生涯斷續長達9年：「記憶有點模糊，但我覺得我捱的時間很長，有時拍完有少少戲分的角色又會跌回原點，但我知未有監製認識我是要努力做群演。」

她續指：「我也拍過宮心計，但若我不說是不會有人知道吧。那時候每天4點通告拍到晚上7點，在古裝街天天跪地，你不知道在做甚麼但總要有班人在跪地。曾經不知道為何要做這些角色，倒不如在家睡覺吧？但想完後仍然咬緊牙關繼續拍。」

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骨子裏的倔強 越反對越堅持

這段困難的日子有時甚至得不到家人支持。Angel想起父母無意一句曾傷透心：「親戚覺得我要讀書要有學位，父母不是行內人不明白行內事，他們想我入行很快可以做主角，有說過為何別人遲入行但走得比你快？」

她感慨稱，聽到後感難過：「會覺得為甚麼他們都看不起我？但工作有時要看天時地利人和，既然機會未到就繼續等。」

Angel也坦言，從沒想過一步登天做主角：「我看楊怡、馬國明演戲長大，那時便想像他們一樣逐步走這條路，也知既然不是選美出身就預了要捱。」

不過她亦十分坦白說：「雖然初時會覺得：『其實我都好搏命，但唔知點解最後又比人拉返落黎？』也會想公司有很多人，如果有一批人走了會不會有機會讓我上去？但這一切也很無能為力。曾經有前輩問我打算在行內留多久？我不知道也答不到，但既然趁後生便努力做下去吧！」

Angel回想起來，直言此段時間很艱難但令人更堅強：「現在看回是很自豪，不過當時未有成績真的好難捱，身邊人總是很負面，會被說：『搞藝術唔可以當飯食』很易影響實踐夢想的意志力，但我真的不是玩玩下。」

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▲ 蔣家旻回想初出道時經歷了多年的閒角生涯。（陳家瑩攝）

少女佘詩曼初曝光

2011年，蔣家旻演藝生涯中，終於受到第一次的關注。由戚其義監製的劇集《天與地》反映社會問題引觀眾共鳴，一眾演員受垂青，而她在劇中飾演少女版佘詩曼，佔戲不輕。

Angel回憶當時有一定壓力：「我習慣拍攝前在家熟讀所有劇本，但戚其義監製的風格是會即場加戲，他很勤力，可以長期不睡跟完廠景又跟外景，有時加場演出，會全場停拍等演員背稿，令我很大壓力。」

劇集出街後由起初題材偏門致收視不佳，到後期受熱捧成神劇，Angel亦自豪有份參與劇集演出。

多了觀眾認識自己，自信心自然增強，她感觸說：「每次角色開始爆時會有衝勁，但之後又好像掉了下來。心態上雖然難過，但不同於艱難時的不開心，始終覺得有了觀眾認識是好事，只要保持信念，努力是會有人看見。」

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馬子妮的光速成長

2012年，蔣家旻加入《愛•回家》劇組，沒想到一拍便是4年。

馬子妮一角令Angel成功入屋，可是每天以「馬子妮」的身份工作，坦承中途有感到沉悶：「因為太習慣角色，對白生活化又易記，便會漸漸懶惰，有時覺得做到70分便足夠，後來被前輩提醒年輕是不該抱此心態，可以做到100分便要100分。」

慢慢地，馬子妮有了主戲分讓Angel初嘗主角的滋味，《愛•回家》也成為她的演技訓練場：「處境劇給我很多機會，今次不好有下次，可以改進，自此對鏡頭不再緊張，再拍正劇也得心應手。」

▲ 蔣家旻在「馬子妮」之後曾有一段迷惘期。（陳家瑩攝）

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後來，Angel有半年時間暫別劇組休息，也是一個讓她重整自我的契機：「一直開工會令我迷失，那時候的確有戲做得不好，我要反省，碰巧休息給我正能量，再回去狀態改善很多，有摩打Push自己努力拍戲。」

她依舊感恩馬子妮的一切：「她陪了我4年多，很多人都叫我馬子妮，叫到我覺得要改名，但一部處境劇可令這麼多觀眾喜歡很感動。我好像陪觀眾長大的鄰舍，有人由學生看到畢業，有人由拍拖看到結婚，最後到馬子妮結婚，劇本很隆重，搞得好像我自己出嫁，收到全香港人祝福很窩心。」

當時的蔣家旻27歲，人生閱歷漸多，在幾年間迅速成長：「我會形容這段時間為『充實』，年輕沒有過大的經濟負擔，挫折當是一種成長，往後再走的路才學會深思熟慮。」

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憑水姐吐氣揚眉

雖然有少女佘詩曼及馬子妮兩個身份，提高蔣家旻的知名度，但也有好一段時間令她反覆沉沒在「妹妹」與「女兒」之中。

不只一次的起跌，在遇上《反黑路人甲》姚清水一角以前，Angel有過無了期的等待：「我唯有告訴自己又等運到，不是埋怨，但那種不明白為何彈起了又再沒有較主戲分一點的角色的心態又再次襲來。」

幸好，皇天不負有心人，Angel等到了為她「平反」的「水姐」，也慶幸得到觀眾的真誠支持。她終於回復信心：「當初不是想要奪獎或大紅大紫，只希望大家不再覺得我是妹妹，劇集出街後由擔心變開心，滿足感比以前多，終於可以演倔強型格的角色，原來我那麼努力是會有人喜歡的。」

▲ 蔣家旻苦等14年終得到認同。（陳家瑩攝）

奪獎毋忘謙卑

「水姐」亦為她帶來事業上首個獎項肯定，她回想頒獎禮上最大感受：「我很冷靜，大家都以為我會流淚但我沒有。家人在頒獎禮前其實對我非常有信心，最後奪獎收到他們訊息上的鼓勵已經很開心，覺得是一個交代。畢竟我很倔強，當初越覺得我做不到我越要做到。」

在接下來的公仔箱中，觀眾會看到蔣家旻擔綱演出，包括現時播映的短劇《欺詐劇團》，戲分也越來越重。但她卻永遠記得要抱有新人學習的態度。

「我經常提醒自己不能驕傲，不可以自我澎湃，若我把一杯水裝得很滿，我便不會進步。這十多年來的經驗我會稱為『初嘗試』，儲了觀眾的認同，也儲了演戲的信心，但未來依然漫長。」因為對她而言，演藝之路在奪得「飛躍進步女藝員」後，才正式開始。

服裝：Portspure

髮型：Jay Cheung @ HAIR

場地：Harlan's

記者：陳家瑩

同場加映：劉佩玥專訪