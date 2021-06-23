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【5000元消費券】HKTVmall增設3種電子支付方式　下月推7折購買現金禮券

社會 16:34 2021/06/23

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HKTVmall指，為配合政府推出電子消費券，7月上旬將增設三個電子支付系統。（資料圖片）

政府電子消費券計劃將於7月4日開始登記，HKTVmall指，為配合政府推出電子消費券，7月上旬將在HKTVmall網上購物及全線HKTVmall O2O門市，增設三個電子支付系統，包括八達通卡、AlipayHK及WeChat Pay HK，為顧客提供更快捷方便的付款體驗；同時推出優惠，以7折購買$500 HKTVmall現金禮券。

HKTVmall指，由今年7月1日至7月21日，顧客於全線HKTVmall O2O門市，使用八達通卡、AlipayHK或WeChat Pay HK，可以7折優惠購買價值$500的 HKTVmall現金禮券連免運費，可即買即用於HKTVmall網上購物，使用有效期至2021年10月31日。

顧客最多可享受長達4個月的有效期。每人購買現金禮券的數量並無限制，但每張訂單只可使用一張現金禮券，每個帳戶則最多可使用3張現金禮券。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳子謙

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