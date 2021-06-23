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【網上理財】滙豐修改網上理財條款　金融界陳振英：與港區國安法無關

政治 16:42 2021/06/23

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滙豐銀行昨日解釋，香港客戶仍能在海外使用網上及流動理財服務。（資料圖片）

滙豐銀行昨日發出，有關在海外使用網上及流動理財條款的通知，引起關注。立法會金融界議員陳振英認為，有關條款在港區國安法生效前已經存在，相信香港客戶在外地仍可繼續使用網上理財服務。

陳振英表示，一些香港大型銀行條款，與滙豐銀行都是一樣，只是公眾以往未有留意，而按照西方國家稅務規定，所有居民倘在境外有銀行戶口及投資，是需要作出申報，但香港市民移民外地則未必需要申報，仍能透過理財戶口處理財務，故理論上會違反當地規定，所以香港銀行寫清楚是理所當然。

滙豐銀行昨日稱，條款更新是將目前的「滙豐網上理財條款及細則」及「香港滙豐流動理財應用程式及流動保安編碼條款及細則」合併為單一文本，方便客戶能一併查閱，在其他營運地點亦有類似條款，香港客戶能如常在海外使用網上及流動理財服務，沒有更改相關服務計劃，為客戶帶來不便致歉。

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責任編輯：陳宛彤

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