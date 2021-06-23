【茹素操肌】由食肉獸進化至近乎全素食　阿諾舒華辛力加肌肉不減保心臟健康

▲ 大隻佬阿諾舒華辛力加為保健康，近年已轉為一位接近全素食者。

滿身肌肉的表哥在最近一年轉為接近全素食者。他平日主要食素，與家人聚會時才偶爾吃少量的肉。吃肉量減少近九成。過去二十年為了增肌，他每天吃六隻雞蛋，大量雞胸肉和奶粉去提供蛋白質。後來疫症期間看了Dr Michael Greger素食科研的著作，明白到人類並不需要靠食肉維生。因書中多項研究指出素食能改善身體健康，是人類最理想的能量來源，所以作出此決定。

早期最明顯的改變是身體在短期內輕了六至七磅，體感輕和敏捷。精神翼翼，在睡眠不足的情況下也能工作和健身。力量不跌反增，卧推舉時負量微增。他試了一年，決定繼續維持現有的飲食習慣。

大家熟悉的大隻佬阿諾舒華辛力加近年已轉為一位接近全素食者。跟我表哥一樣，他只會在少數場合才進食肉類。以往他認為食肉是猛男的象徵和蛋白質必要來源。每天吃十四隻雞蛋和大量肉類的他，為了健康已逐漸選擇用植物蛋白取代動物蛋白了，膽固醇跌到新低。

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其實，吃肉猛男只不過是肉類產品的推廣方法，找不到健康的數據支持。跟吸煙等於有品味的廣告相近。

明白各種原因，大家未必能全素，但也可參照他們的飲食心態，多菜少肉，把九成以上的食物轉為植物。力量不跌反升，健康有增無減。每個人也可成為為環保和愛護動物的Hero。

▲ 鷹嘴豆泥。(

素食小推介，鷹嘴豆泥，在各大超巿有售，可配沙律或餅乾等，健康美味。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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