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【真實版遺物整理師】還原孤獨死長者臨終唏噓現場　命案現場清潔師：生前失自理能力待腐爛才被發現

健康 17:00 2021/06/23

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「玥明特殊清潔」命案現場清潔師盧拉拉，還原孤獨死長者臨終唏噓現場。

故事取材自現實韓國遺物整理師所見所聞的Netflix韓劇──《Move To Heaven：我是遺物整理師》口碑極佳，主角從遺物窺探死者心意，再代為傳達，觸動人心。現實中，代為處理死者遺物的，除了整理師，還有清潔師。台灣「玥明特殊清潔」命案現場清潔師盧拉拉曾接受TOPick專訪，分享多年清理死者遺物及命案現場時的所見所聞，見盡人情冷暖的他，還原人生最後一程的最真實境況。

孤獨死現象在日本、台灣、香港並非罕見，本是禮儀師的盧拉拉，眼見台灣缺乏專門清理死亡現場的專業人士，每當發現此類事件，明知馬馬虎虎，都要無奈委託專業程度不足人員進行處理，遂決心成為命案現場清潔師。

一般「工人」穿著便服、拖鞋就來現場清理，清理方式很簡單，用漂白水潑一潑，不臭就好；地板掃掃拖拖，看起來不髒就好。經常可以看見殯葬從業人員，從接體、淨身、納棺及奠禮部分全都一手包辦，一人身兼多職下，便容易樣樣通，樣樣鬆。

由於是特殊又專門的清潔服務，他坦言大部份清潔方法為公司自行研發，目標只有一個，就是徹底乾淨。

大部份個案都屬孤獨死

盧拉拉從事清潔工作後的第一單案，就是死者因心臟病發，而在家中地板倒臥死亡多日案件。雖然遺體早已被運走，但臥室的木地板都被血液跟體液浸潤、味道充斥整個房間。還有亡者飼養的鳥，因多日未有進食，全部餓死。

孤獨死亡，大多數亡者生前已失去自理能力，家中堆滿垃圾，廢物。處理這些的過程中難免會受傷。一般而言，平均是死亡5至10日左右才被發現。

他又曾被突然垮下來、吸滿屍水的傢俱劃傷手，結果隔日傷口周圍長滿水泡、發燒約一星期。

這都是盧拉拉親身經歷、最真實的死亡現場。

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他不禁嘆息：

人的生命是如此的脆弱，死亡的來臨是如此的悄然無息。他倒臥在門邊，如果他能多走幾步，打得到電話，或是拿得了藥，結果是否不一樣。

每到事發現場，他都要評估現場環境，目的是在短時間內控制及處理污染物，然後還原現場。

每一次清潔工作，都抱持著把事做到最好的心態。讓現場復原，不讓家屬看到事故現場受到二度刺激。（受訪者授權使用）

當中，技術上最難處理的是氣味。氣味之所以難處理，是因為氣味會不斷在同樣空間累積，散佈在整個空間，吸附建築物或家具，吸附了氣味的部份就需要專門處理。

去除煙味比清除屍臭味，是寒鴉比鳳凰的差距。

不過，他認為更難的，是如何平復家屬的心。他相信，這份工作是藉由清潔的過程，幫家屬度過這段悲傷的情緒，對家人進行一種心靈上的悲傷輔導。

我們掃的不只是地，而是掃除它們內心的傷痛。每一次清潔工作，我們都抱持著把事做到最好的心態。讓現場復原，不讓家屬看到事故現場受到二度刺激。

工作多年，盧拉拉當然目睹過一些令人不勝唏噓的畫面。例如清理過程中，聽到家屬討論遺產能拿多少；互相跟工作人員說找到值錢物品時，不該交給其他人，只能交給他之類；或在旁邊毫不在乎地喝酒、閒聊，彷彿沒發生任何事一樣。

但他也明白家家有本難念的經：

有多少家庭因各種因素分離、多少年未見，如今相會，對委託人而言，眼前的是陌生人還是家人？要他在乎，他的心情要怎麼去在乎？

所以他始終抱著：「理性做事，感性對人」的理念工作。而且，就算遇到值錢物品或家屬不知道的金錢，他都會一概交付，絕不貪婪。

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請重視孤獨死

雖然這份工作辛苦又偏門，甚至不獲家人支持，但盧拉拉一直堅持至今，因為他相信這是必須要有人做的工作。

我願意努力的去做，一直到我做不動為止。我想讓人重視，社會上很多人是很孤獨地死去，請用愛與關懷去重視他們。

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記者：楊宛茜

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