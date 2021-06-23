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【屯馬綫】紅磡站新月台被指路軌現積水　陳帆：不涉結構及行車安全

社會 17:04 2021/06/23

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屯馬綫紅磡站新月台亦剛啟用，但有報道指新月台啟用後，部分路軌位置出現積水。（資料圖片）

港鐵屯馬綫將於下周日（27日）全綫通車，而屯馬綫紅磡站新月台亦剛啟用，但有報道指新月台啟用後，部分路軌位置出現積水。運輸及房屋局局長陳帆表示，有關情況不涉及結構安全，亦絶不影響行車營運及安全。

對於因應屯馬綫通車有數條巴士線將會被取消，陳帆指，運輸署非常密切留意沿線的交通情況，尤其公共交通的需求和操作。當然，過程中亦會參考沿線居民出行習慣和需求，會繼續密切留意相關情況，有需要時作出調整。

他又指，香港公共交通營運在全世界而言是相當健康的，因每個不同的公共交通的運作模式都有其定位，不論是鐵路、巴士、小巴以至的士，都有既定的角色和定位，所以政府在規劃新鐵路線開通的過程中，亦會檢視現有的巴士路線，甚或至小巴路線的營運需要。

陳帆強調，因為香港的公共交通營辦都是透過商業模式去運作，所以基本上作出這個決定，是必須在過程中諮詢相關的營辦商以至相關持份者，希望將有關影響暢順地解決。

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責任編輯：陳子謙

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