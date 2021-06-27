【寶寶大過天】龔慈恩子女品學兼優　龔姐重視與孩子溝通：要好似氹女友一樣

▲ 龔慈恩希望一對子女將來好好經營愛情。

龔慈恩育有一對仔女，21歲女兒林愷鈴和18歲兒子林卓毅均是受矚目的星二代，一對仔女外表漂亮外，更是品學兼優。一對子女同樣具音樂天份，長女林愷鈴懂得多種樂器，8歲時已考獲八級聲樂資格，龔慈恩接受TOPick專訪，分享栽培子女的心得。

龔慈恩謂，學校的學習氛圍很重要，有助女兒培養閱讀及音樂的興趣，更稱透興趣班可訓練兒子的紀律。作

為母親亦當然著緊女兒的幸福，龔慈恩會跟女兒分享自身的愛情經歷：「希望她將來用心經營感情，別要視為理所當然，這就是幸福的泉源。」

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▲ （陳家瑩攝）

現在當父母不容易

龔慈恩於TVB劇集《寶寶大過天》飾演康雅悠（岑麗香飾）的媽咪方楚翹，是位退休的名校老師，劇情說到她為培養孫女童童成材，任何事情也要管，由此與女婿游在山（馬國明飾）產生不少磨擦。

龔慈恩說劇情貼地，反映現今父母育兒的辛勞：「現今香港的競爭很大，所以跟上一代的教導方法不同，對小孩要加以鼓勵和讓他們嘗試，在過程裡父母要好好拿掐，原則性的事情要遵守，非原則的事由他們去體驗，錯了也沒關係，現在當父母是很困難。」

▲ 龔慈恩於《寶寶大過天》裡演岑麗香的媽咪。

《寶寶大過天》內，龔慈恩演的「專制外母」與商天娥所演的「烏龍奶奶」有不少火花，二人為爭湊孫而起爭執，龔姐理解兩個角色心態稱：「大家都寵愛這大寶貝，一定會有酸溜溜的感受。」

形象一向溫文的龔慈恩，今次角色與過往戲路的反差很大，她覺得十分好玩：「劇裡我的角色比較直接、硬朗，反而娥姐的角色較溫柔，無論外型及聲線上，我們仿如調換了一樣，感覺幾好玩。」

女兒從小聽話聰明

現實中的龔姐育有一對子女，而女兒林愷鈴（Ashley）一直被稱「最美星二代」，在2017年，Ashley更簽約成為杜琪峯旗下，參與電影拍攝及唱歌，另一邊廂亦兼顧學業，現正於港大學攻讀建築系學士課程。

龔慈恩笑稱謂女兒性格比較宅，將全副心機放於學業和創作歌曲。

女兒思想成熟，令龔姐比較放心：「你說不擔心也是假的，父母會長憂九十九，但我覺得她很有分寸。」

▲ 龔慈恩一對子女已分別21歲及18歲。（取自微博）

只盼女兒幸福快樂

林愷鈴已21歲，媽媽通常很著緊女兒的終生幸福，龔姐認為幸福藍圖要靠自己拼湊出來：「他們由細至大，我都希望他們be a happy baby，但要明白並非純粹當刻的快樂，要放眼將來尋覓快樂生活，所以女兒自細已很有計劃，她明白自己想要甚麼。」

至於日後女兒的婚姻，龔姐具智慧地說：「將來找另一半，與其盲目說想她嫁得好，我反而會跟她分享自身失敗和成功經驗，希望她懂得經營人與人之間的關係，就才是幸福的泉源。」

龔慈恩謂一段關係要用心經營：「不可視為理所當然，尤其現今比較幸福的世代，加上他們工作上比較忙，很易沉醉於自己世界，從而忽略對方，雖然女兒仍未拍拖，但我會提醒她將來要好好經營感情，從一起觀看的電影或周遭朋友發生的問題，我們也會討論的。」

說到對「未來女婿」的要求，龔慈恩不會要求有豐裕的經濟條件，只要令女兒幸運快樂便可以：「我跟女兒說過，如果簡簡單單將來的丈夫是同學也不錯，因為大家經長時間相處下了解清楚，相互了解真實的個性，總比盲目下追求的戀情來得更好。」

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幸福要好好經營

至於18歲的兒子林卓毅（Addison）原本於加拿大留學，只是因疫情關係，現在留港遙距上課。兒子在外國生活，龔姐不介意「未來新抱」是外籍人士：「最重要是溝通到，更好啦，混血BB好靚，最重要是子女開心。」

有說通常父母會著緊女兒多一點，龔姐卻另有睇法：「男孩會令人更擔心，要教曉他做一個負責任的人，這一點更重要。」

劇集涉及外母跟女婿的相處問題，龔姐謂要相互尊重及用心去經營關係：「以『經營』去形容看似說得嚴重，但這是事實。」

她進一步解釋：「當一起相處時，不可只想著對方氹你開心，你也要做些事情令對方開心，這才是一種經營，雙方關係才會愈來愈好。我們那年代要為生活奔波甚或要離港幾個月，沒時間跟家人相處，所以當幸福在手時，要好好去經營。」

▲ 林愷鈴不時任品牌模特兒。（取自instagram）

從小培養音樂興趣

龔慈恩的一對子女自細已品學兼優，學業、音樂及運動樣樣皆精，長女Ashley兩歲起已開始學習鋼琴、小提琴、中提琴、長笛等多種樂器，龔姐更親自教導女兒彈琴。

Ashley於8歲時已考獲六級鋼琴兼八級聲樂資格，至於兒子Addison懂得拉小提琴和吹色士風，龔慈恩謂沒有強逼子女學音樂，只想他們好好享受這體驗。

龔姐回憶說：「我年少時也參加過合唱團，當一人獨唱或一班人合唱時，那感覺是完全不一樣，大家一起出外比賽時，那感覺就如一起砌積木般，是很特別和享受。合唱團裡包括高音、低音、中音等，起初獨自練習時會好悶，但當一起表演時就很有滿足感。」

龔慈恩謂兒子於小學時加入管弦樂團，是個很好的體驗：「他們會跟一班同學去英國表演，長大後未必再有這些體驗，所以要趁年少時好好享受。」

Ashley曾加入香港兒童合唱團，龔姐憶起帶女兒上堂的時光：「每逢周日都要帶她去唱歌，某時候要去一些較遠的地方，曾在車子待足3小時，因偶然會早點放學，但我覺得是值得。」

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互相溝通最重要

要於學業及上興趣班作出平衡，除要有「時間表」外，龔慈恩謂學校培養良好的學習氛圍是很重要：「讀書也看重氛圍，當大家也很勤力時是會有幫助，女兒很愛閱讀，只因學校營造一個良好閱讀氛圍，他們睇書如追看電視劇一般，她曾經跟幾個同學開設FB專頁來撰寫小說。」

龔慈恩慶幸未有因子女溫習問題而傷和氣：「他們年幼時都好乖巧，雖然多少也有勞氣之時，不過他們明白欠交功課是嚴重的事。」

一對子女於青春期時難免會有反叛期，龔慈恩謂女兒讀六年級出現少許狀況：「她回家後不想直視我，只因她覺得很煩，食完飯想返入房，那階段維持一年。」

龔慈恩謂溝通是很重要：「要適量給予關心，不可令他們覺得我好煩，亦要了解她為何反叛，可能那段日子讀書壓力好大，或許遇到不如意事卻不懂釋放情緒。所以我會抽時間跟子女傾偈，好似氹女友一樣，揀一間靚靚的餐廳，看看可否氹她說出心事。」

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團體生活培養紀律

現今的家長被指過度催谷子女，龔慈恩卻覺得適量的興趣班可讓小孩學懂溝通，團體活動更可訓練紀律。

「他們年幼時曾學習劍擊，那位劍擊老師管教男生很嚴格，那年紀的男生很調皮，而老師有方法教導他們，賞罰分明，當大家都處於這氛圍時，他們亦會跟著步伐去做。身為媽媽的我未必令他們明白對與錯，但透過一些團隊訓練卻有幫助。」

說到兒子Addison將於9月份升讀大學，龔慈恩透露兒子要於工商管理或法律系作出選擇：「一定要由他自己挑選，我常跟他們說學業佔去人生很長時間，能夠供給生活外，亦要挑選自己喜歡的，取一個平衡。」

Addison可說天生明星相，長得高大又靚仔，被指跟韓星金秀賢有點相似，問及兒子可會也如長女般入娛圈，龔姐說：「由他自己喜歡，我沒所謂，女兒入行之後都沒影響學業，依然將學業放首位，成績亦很好。」

正如龔姐說愛情關係不可視為理所當然，要用心經營感情才可有幸福。其實親子關係上，也是如此。

記者：游艾維

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