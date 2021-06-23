【強制檢疫】47歲婦違檢疫令擅離居所　今被判即時監禁10日

▲ 47歲婦違檢疫令擅離居所，今被判即時監禁10日。（經濟日報資料圖片）

衞生署表示，一名47歲女子早前獲發強制檢疫令，惟檢疫令尚未屆滿前，於今年4月7日擅離檢疫地點，被控違返《若干到港人士強制檢疫規例》，今(23日)西九龍裁判法院被判處即時監禁10日。

案情指，涉事女子早前獲發強制檢疫令，訂明必須於家中接受強制檢疫14日，惟檢疫令尚未屆滿前，她於無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於今年4月7日離開其檢疫地點。她被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁10日。

署方稱，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月，認為有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

截至今日，共有145人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。



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責任編輯：陳正怡