【復課】楊潤雄：適時與內地商討跨境生回港上課可行性　近月委託機構深圳辦心理及學習支援課程

▲ 教育局數據顯示，全港有約2.7萬名居於內地的跨境生。（資料圖片）

新冠疫情下跨境生回港復課無期，教育局局長楊潤雄今日（23日）表示，就下學年的跨境學生復課安排，教育局會繼續密切留意疫情發展、本港與內地接種疫苗的進展及學校準備情況，適時與內地當局商討跨境生回港上課的可行性；據去年底數據，全港有約2.7萬名居於內地的跨境生。局方近月亦已委託承辦機構，在深圳開辦心理社交及學習支援課程，並設立綜合服務點，為居於當地的跨境生及家長提供支援。

楊潤雄今日書面回覆立法會議員質詢時，披露局方去年10月經學校蒐集數據，當時共有26,971名就讀本港中小學及幼稚園但居於內地的學生，涉及全港825間學校，主要涉及北區、元朗、大埔及屯門，分別涉及12,151人、4,693人、4,045人及3,051，其他地區學生人數低於1,000人。

楊潤雄指，跨境生未能來港進行面授課堂的情況下，學校按其校情及學生在各學習階段的不同需要，靈活運用不同學與教模式，例如進行實時網課、發放教學短片、分享多元學習資源、網上遞交課業及個別網上輔導課或網上學習支援小組、郵寄學習材料等，支援跨境學生在家繼續學習。

為加強對跨境學生的學習和情緒支援，教育局已委託承辦機構，於今年5至7月在深圳羅湖、福田及南山區開辦「心理社交支援課程」及「學習支援課程」，供居於深圳的中小學跨境學生參加，透過小組面授形式，提供在家學習以外的支援；並委託承辦機構於6至8月在上述區域設立綜合服務點，為跨境學生及其家長提供資訊、學習及情緒支援材料、免費借閲書籍及借用康樂用品及設施等服務等。

另外，疫情期間針對支援有特殊教育需要（SEN）的學生方面，教育局已推出「照顧有特殊教育需要的學生 — 樂在家、網學易」網上資源供家長參考和使用，讓他們幫助SEN子女在家有效地學習。此外，教育局亦特別提醒學校須了解有特殊教育需要的學生的學習情況及情緒表現，並定期聯絡家長，在不同階段檢視及調整支援策略及內容。

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責任編輯：馮琪雅