【打針抽獎】東瀛遊推總值200萬抽獎　頭獎可獲一年免費住日本2酒店雙人房

▲ 頭獎可獲一年免費住沖繩逸之彩温泉度假酒店雙人房（東瀛遊提供）

新冠肺炎疫情重創旅遊業，疫苗出現如業界復甦曙光，EGL 東瀛遊宣布推出「EGL 東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」，以鼓勵市民打針，所有完成新冠疫苗接種的香港市民均可參加，抽獎活動送出獎品達1843份，獎品總值超過港幣200萬元。

「EGL 東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」歡迎在9月15日或之前在香港完成兩劑新冠疫苗接種及年滿18歲的香港市民參加，報名日期為7月上旬至9月15日，合資格的香港市民可免費參加抽獎活動，獎品如下：

獎目 獎品 超級大獎

(名額乙份) 一年免費住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel)及沖繩逸之彩温泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房，更包括每天豐富自助早餐（價值40萬元） 二奬

(名額乙份) 一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel)雙人客房，更包括每天豐富自助早餐 （價值35萬元） 三奬

(名額乙份) 一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的型格沖繩逸之彩温泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房，更包括每天豐富自助早餐（價值30萬元） 四奬

(名額20 份) 香港快運航空來回大阪機票乙張及1晚大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel) 雙人客房住宿，更包括豐富自助早餐，名額合共20份（總值6萬元） 五奬

(名額20 份) 香港快運航空來回沖繩機票乙張及1 晚型格沖繩逸之彩温泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房住宿，更包括豐富自助早餐，名額合共20份（總值5.6萬元） 六奬

(名額1000 份) 送出EGL 東瀛遊香港海上假期Seacation500元郵輪旅遊禮券乙張，名額合共1000 份（總值50萬元） 七獎

(名額800 份) 送出EGL東瀛遊日本旅行團500元旅遊禮券乙張，名額合共800分（總值40萬元）

有關抽獎活動的詳情及獎品內容將於7月上旬透過EGL 東瀛遊官方網站及其社交媒體公布。

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責任編輯：鄧凱文