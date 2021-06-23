【打針抽獎】東瀛遊推總值200萬抽獎 頭獎可獲一年免費住日本2酒店雙人房
社會 17:12 2021/06/23
新冠肺炎疫情重創旅遊業，疫苗出現如業界復甦曙光，EGL 東瀛遊宣布推出「EGL 東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」，以鼓勵市民打針，所有完成新冠疫苗接種的香港市民均可參加，抽獎活動送出獎品達1843份，獎品總值超過港幣200萬元。
「EGL 東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」歡迎在9月15日或之前在香港完成兩劑新冠疫苗接種及年滿18歲的香港市民參加，報名日期為7月上旬至9月15日，合資格的香港市民可免費參加抽獎活動，獎品如下：
|獎目
|獎品
|超級大獎
(名額乙份)
|一年免費住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel)及沖繩逸之彩温泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房，更包括每天豐富自助早餐（價值40萬元）
|二奬
(名額乙份)
|一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel)雙人客房，更包括每天豐富自助早餐 （價值35萬元）
|三奬
(名額乙份)
|一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的型格沖繩逸之彩温泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房，更包括每天豐富自助早餐（價值30萬元）
|四奬
(名額20 份)
|香港快運航空來回大阪機票乙張及1晚大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel) 雙人客房住宿，更包括豐富自助早餐，名額合共20份（總值6萬元）
|五奬
(名額20 份)
|香港快運航空來回沖繩機票乙張及1 晚型格沖繩逸之彩温泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房住宿，更包括豐富自助早餐，名額合共20份（總值5.6萬元）
|六奬
(名額1000 份)
|送出EGL 東瀛遊香港海上假期Seacation500元郵輪旅遊禮券乙張，名額合共1000 份（總值50萬元）
|七獎
(名額800 份)
|送出EGL東瀛遊日本旅行團500元旅遊禮券乙張，名額合共800分（總值40萬元）
有關抽獎活動的詳情及獎品內容將於7月上旬透過EGL 東瀛遊官方網站及其社交媒體公布。
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責任編輯：鄧凱文