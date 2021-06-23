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【索妻曝光】少妻跟楊柳青合照終露真面目　隱形樓王李龍基物業全歸太太

娛樂 17:22 2021/06/23

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李龍基擅長繪畫。

資深演員李龍基，向來是圈中隱世樓王，擅長買磚頭的他，鍾情在大灣區投資，手持多個物業，極愛妻的李龍基，並把物業全歸少妻Chirs名下。不過太太Chris向來低調，甚少於公開場合露面，但日前李龍基少妻的真面目卻意外曝光。

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李太靚樣曝光

事緣李龍基太太Chris十分喜歡畫畫，有不少出色畫作，並多次把畫作送給李龍基好友如石修、林夏薇等，石修曾大讚：「李龍基兄太太Chris，神來之筆，畫出彩虹，兩幅作品栩栩如生。」Chris筆下的石修和李龍基，畫功迫真，不少網民指不說以為是相片。

【法證先鋒IV】李龍基一生多情歷兩段婚姻　深圳擁6個物業歸太太名下

日前Chirs再贈畫給女星楊柳青，之後楊柳青於IG晒出她與一外表年青的女子合照，透露是由「Chris」親手畫的，網民推測該女子正是李龍基少妻。

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不似四十出頭

雖然相中人跟不少傳媒曾報導的李太樣子有所出入，但李龍基後向傳媒證實，跟楊柳青合照女子是其太太Chris。

而Chris的社交平台，亦見李太打扮青春，且身材不俗，又常跟李龍基到TVB ，曾跟拍攝中《十月初五的月光》的演員胡鴻鈞、何依婷及羅天宇等合照，從相片看李太一點不似四十出頭。

李龍基不時登台搵真銀。

李龍基是資深藝人和歌手，在TVB因多次演出皇帝角色，如《鍾無艷》齊宣王及《宮心計2深宮計》唐玄宗李隆基父王，故有「御用皇帝」之稱。

中港持多個物業收租

李龍基常四出登台密密賺錢，他曾表示80年代曾一個月收入達24萬元，試過一次過買入四層樓，其中一個是荔景華景山莊千呎單位，更曾擁有五架跑車。
其中2000年前以80萬人民幣在深圳福田買下1300呎單位，現跟太太Chirs自住。

李龍基曾說對現任太太很信任，買樓決定全由妻子作主，所有物業都歸太太名下，自己沒有落名，因有感對太太年長近28歲，擔心日後自己先離世，也可留物業作保障。

同場加映：黎彼得訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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