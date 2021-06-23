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【生活智慧】舊雨傘不再跣水有救　日本節目教一件物品5分鐘還原功能

親子 18:20 2021/06/23

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日本節目教一招快捷修復雨傘的跣水功能。

在6月梅雨季，日日天雨要撐傘，令雨傘布料容易變得濕軟，大大減低跣水能力。有日本節目最近教路，原來只需一件物品，就可修復雨傘的跣水能力，不必花錢買把新雨傘！

踏入夏季經常落雨，最近日本節目《ZIP！》請來「家務達人」和田由貴，教大家家居防潮的貼士，包括修復舊雨傘。和田由貴教路，只需一件家庭小電器，不消幾分鐘就可以令防水雨傘「復活」，此做法還適用於風褸和雪褸，非常實用！

點擊圖片即睇雨傘修復方法︰

    點擊圖片放大
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網民大讚好方法︰馬上嘗試

日本網民紛紛在twitter轉發節目帖文，直呼從不知道復修方法如此簡單，「要馬上嘗試」、「值得一試」，有網民更表示好期待下雨天，可以將舊雨傘當新傘用！

同場加映︰梁芷珮一家教煮異國美食「希臘烤雞肉捲餅」

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責任編輯：王明芳

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