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【潮流口罩】口罩品牌MaskOn概念店登陸沙田　新推旺斯紫+極簡灰2款型格口罩色限定優惠88折

休閒消費 17:31 2021/06/23

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MaskOn._沙田新城市廣場開設「MO._Ate/ier」生活概念店。（圖片由品牌提供）

今個初夏，本地時尚口罩品牌MaskOn._於沙田新城市廣場開設「MO._Ate/ier」生活概念店，以「設計師工作室」為題，而大受歡迎的Mood Series系列推出兩款新色，分別是普羅旺斯紫「Dainty」及極簡灰「Aloof」。

點擊大圖了解詳情：

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此外，品牌亦邀請到本地精品咖啡品牌U.C.R. 和手工香薰蠟燭BeCandle携手合作推出聯乘產品，把MO._品牌徹底融入生活當中！

概念店以型格工作室設計

全新的MO._Atel/er概念店亦正是從「設計師工作室」的角度出發，不同深淺的灰調簡約而型格、半透明的玻璃隔牆整齊而且空間感十足，配以純白的燈光。

聯乘本地咖啡及蠟燭品牌

MO._亦誠邀本地精品咖啡達人Gary Au主理之品牌U.C.R. （Urban Coffee Roaster）為MO._精心調配出專屬的MO._ blend 咖啡。

咖啡採用來自厄瓜多爾罕有水洗藝伎咖啡豆(Ecuador Geisha) 拼配充滿熱帶水果風味的衣索比亞古吉日曬原生種咖啡豆（Ethiopia Heirloom），以中烘焙方法更同時保留了咖啡豆的花果香氣和甜感，帶有柑橘、蜂蜜和紅茶風味。

此外，U.C.R.更特意精選出七款不同的咖啡豆，為MO._推出 「7日掛耳咖啡包」，讓大眾在忙碌的一星期亦能每天好好享受一杯精品咖啡，品嚐不同的咖啡風味。

MO._亦引進了著名本地陶瓷品牌Loveramics精心挑選的一系列品味咖啡用品，U.C.R咖啡配以Loveramics陶瓷產品，極緻盡顯個人生活品味。

除了咖啡外，MO._同時與本地手工香薰蠟燭店BeCandle推出MO._ x BeCandle 4款專屬香薰蠟燭，從意大利修業回港的店主Xavier親自挑選出切合MO._的蠟燭香味，分別以MaskOn._ Mood Series 中Dainty, Aloof, Jazzy 及Serene命名，從視覺延伸至嗅覺，為色彩注入香氣。

開幕優惠

由即日起至6月30日期間，凡於MO._ Ate/ier概念店及選購MaskOn._口罩及MO._指定聯乘產品滿港幣$400元正，即可獲88折優惠。

MO._新城市廣場生活概念店 - MO._Ate/ier

地址：沙田新城市廣場三期3樓A371店

營業時間：11:00 - 21:00

口罩尺寸：

  • 大（大人）：172mm x 93mm (+/-5mm)
  • 中（女士）：157mm x 93mm (+/-5mm)
  • 小（中童）：142mm x 93mm (+/-5mm)

口罩價格：

  • 一盒3片（單色 / 獨立包裝）港幣$20
  • 一盒30片 （單色 / 獨立包裝）港幣$145
  • 一盒3片 X 10 （單色 / 獨立包裝）港幣$180

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責任編輯：王芷瑩

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