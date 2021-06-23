【蘋果日報停刊】《飲食男女》面臨停刊　總編告別：感謝員工付出成就香港人喜歡雜誌

▲ 《蘋果日報》旗下的《飲食男女》亦即將面臨停刊。(網上圖片)

《蘋果日報》高層上周以違反港區國安法被捕，相關公司的資產也遭到凍結。該報旗下的《飲食男女》亦即將面臨停刊。《飲食男女》總編輯今日發文指，由1997年創刊至今，7月便邁向24周年，今日跟大家說再見。另外，《飲食男女》專欄作家劉健威今日於社交網站上撰文，指正面對停刊命運。

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《飲食男女》在1997年7月18日創刊，屹今23年，主要內容包括飲食、旅遊、環保及專欄，例如食肆介紹及特色飲食，世界各地旅遊專題等，初期隨《蘋果日報》附近，至2000年獨立發售，惟銷量下滑，翌年一度停刊，2002年起再與壹傳媒另一雜誌《忽然1周》合併出售。《飲食男女》其及曾多次與壹傳媒其他媒體合併和分拆，至2017年8月3日出版最後一期實體版，及後結束紙本經營，轉為數碼雜誌。

《蘋果日報》今日宣布，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，明天（24日）出版的報紙，將會是最後一份實體報紙，網站也會於午夜後停止更新。

壹傳媒有限公司董事會於今日較早時間宣布，基於當前情況，《蘋果日報》印刷版不遲於6月26日，即本周六最後一期結束，電子版亦不遲於同日晚上11時59分停用。

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責任編輯：洪芷晴