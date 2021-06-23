【官員問責】立法會通過改革官員問責制議員議案　葉劉：問責官員找錯人制度會走樣

▲ 立法會通過「改革主要官員問責制」的無約束力議員議案。（林宇翔攝）

立法會舉手表決，通過「改革主要官員問責制」的無約束力議員議案。多名議員同意問責制有改善的必要，以提升管治效能。至於工聯會麥美娟提出，重組多個政策局，包括設立文化局的修正案則被否決。

新民黨主席葉劉淑儀發言時提到，自己作為首批問責官員，明白時任特首董建華設立有關制度原意，並非只為官員就事情問責下台，而是希望有政治任命制，建立自己施政團隊。

她又認為，問責制必須要找對人，否則會走樣，舉例指楊永強、廖秀冬等官員，皆是有關範疇專業，並稱讚現屆政府財經及庫務局局長許正宇，也有金融相關經驗。

葉劉淑儀就提到，不明為何當初由蘇錦樑出任商務及經濟發展局局長，質疑對方只是律師，並無商界經驗，做局長時表現乏善可陳，處理電視發牌時更狼狽不堪，幾乎「做到喊」。

經民聯張華峰亦支持改革問責制，但認為此舉並非要求官員下台，但認為官員有必要加強承擔及提升施政效率。他認為，自董建華政府後，近年不少涉重大公眾利益事件，都不難看問責官員失職的地方，如選舉事務處遺失載有數百萬市民資料的電腦等，認為對部分事情反應慢，應對差，「似乎千錯萬千，永遠都不是官員的錯」，導致市民對政府失去信任，認為改革是絕對有必要。

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（林宇翔攝）

政制及內地事務局局長曾國衞發言時指出，公務員同事職責是協助政治委任官員制定的政策，他分享在完善選舉制度的立法過程短促，在有關幾乎不可能的任務上，問責官員與公務員同事目標一致，無分你我，非常同心。

對於有議員提出希望吸納更多有能之士，曾國衞表示同意，又提到過去議會泛政治化，令政府施政困難，但隨著港區國安法的落實，以及完善選舉制度，香港由亂入治，政府施政效能明顯提高，政府將致力達致良政善治，發展經濟，改善民生，認為目前委任制切合特區政府的管治效能。

提出議案的民建聯主席李慧琼表示，本港主要官員問責制推行至今已19年，近年內在及外在的變化，對問責制帶來衝擊，認為每屆政府的問責班子來自五湖四海，難建立共榮共辱的隊伍，未能發揮廣泛吸納社會精英，亦出現難找人任司局長的情況。她認為，問責制亦不能建立人才庫、團隊分工及設置亦未能配合現有需求，如土地及房屋由兩個政策局負責，令協調出現問題。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李淇