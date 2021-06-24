【活到老學到老】地盤工49歲入學奮讀22年獲碩士銜　彌補少年輟學遺憾：年齡並非學習障礙

▲ 今年72歲的何奇燄，從地盤工人晉身藝術系碩士，他自言地盤工作對自己的藝術創作有幫助：「我做測量要畫平面圖，要在平面圖中表達立體，這些技巧可用在畫作上，有利我的創作。」(湯炳強攝)

「一位退休地盤工人為了追夢，遠赴澳洲大學進修成為藝術系碩士。」以上並非電視劇或電影的橋段，是百分百的真人真事。

今年72歲的何奇燄（Clint）在地盤工作三十多年，49歲離婚後頓失人生方向，於是把公餘時間全部放在學習上，先報讀香港公開大學，後來在香港藝術學院修讀藝術文憑及學士課程，取得獎學金到澳洲讀藝術碩士，前年回港便報讀香港中文大學的哲學系碩士，二十多年不停追求新知識，他說：「學習帶給我快樂，所以年齡根本不是問題。」

▲ 今年72歲的何奇燄自言從入讀公開大學起，便開始愛上學習，因帶給他很大的滿足感。（湯炳強攝）

採訪當天，何奇燄身穿黑色T-shirt，再配搭一條牛仔褲，腳踏一雙運動鞋，手拿一部Apple MacBook，一身年輕人的裝束，眉宇間還流露着藝術家的氣質。這份氣質就像與生俱來的，Clint就親自解話：「小學時，我的美術科經常不合格。」但長大後，卻由地盤工人變身成一位藝術系碩士，原因就得由兒時開始講起。

Clint有6兄弟姊妹，是家中的老大，1歲從內地移居香港。「爸爸是抗日軍人，媽媽是位老師，在內地生活也算不錯，落到香港後我們住石硤尾木屋區，生活很艱苦。」

1953年石硤尾木屋區大火，Clint的家園被燒毁，家當盡失，一家人便在深水埗街頭搭帳篷暫住，1年後獲政府安排入住石硤尾徙置區，從此便不用再過日曬雨淋的日子。

▲ 雖然地盤工作很辛苦，經常日灑雨淋，又要爬高爬低，但 Clint 說因經常要體力勞動，可鍛練身體，傷風感冒也明顯較少。（被訪者提供）

考試經常包尾

由於家境貧窮，Clint在6歲前並沒有接受教育。後來爸爸在地盤找到工作，生活漸趨穩定，便讓Clint到學校讀書。由於年紀原因，他由小學四年級讀起，中學就入讀寄宿學校，Clint笑言自己可能是天資一般，考試通常考包尾。

他說：「我經常在學校的碌架床上溫習，兩張床中間有一條小罅隙，同學便在這裏打羽毛球，有次我大聲讀書，讀了很多次，其中一個打羽毛球的同學說：『你讀完未，你讀到我都識背啦！』他更即時把書本背出，更一字不漏，但我仍然未背識。」

自知不是讀書材料，Clint於是中學未畢業已出來工作。他曾做過很多行業，包括修理電視及電燈、跟車送貨等。後來香港工廠逐漸北移，Clint就到內地電子廠工作，卻發現不太適合自己。「我在內地水土不服，經常周身痕癢。而且我也不習慣當地人的工作文化，當年無綫播放電視劇《狂潮》，當日播放的一集劇情很緊張，整間廠竟沒有人返工，個個留在家睇電視，我覺得好無奈，做了幾個月便返香港。」

當時年輕力壯的Clint便到地盤工作，更由雜工開始做起。「在地盤甚麼工作也要做，有時我要清理從樓上跌下來的石屎，炎夏也要穿着雨褸保護自己，免得被石屎弄傷，當時真的很熱，差一點便中暑。」

雖然地盤工作辛苦，但由於經常勞動，Clint的健康變得不錯，很少生病。後來他在地盤做過釘板、紮鐵等，期後主要做測量工作，更一做便30年。

▲ 2019 年，Clint 在澳洲的大學修畢藝術系碩士課程，同年學成回港。（被訪者提供）

近50歲入讀公開大學

Clint一直計劃在地盤工作至退休，但在49歲時，太太向他提出離婚。「我心情跌入谷底，晚晚同地盤的工友去飲酒，飲到老友都頂不住，跟我說：『如再繼續飲下去，我都要跟太太離婚了！』」Clint明白不可再消沉下去，便決定重整自己生活。

「我想找一些事情來消磨時間，當時我想過讀測量，但我年紀大，讀完出來做不到幾年工作便要退休，並不划算。這時我想起有中學同學畢業後到台灣讀大學，天天可以到圖書館看書，我很羨慕他，於是決定報讀公開進修大學。」Clint選修中國人文科學學士課程，由於是半工讀缺乏時間，故起初每年只讀一科，並預計要讀12年，但後來他用了10年時間完成課程，更取得一級榮譽畢業。

原本讀書只是為消磨時間，但他發現對學習愈來愈感興趣，更希望涉獵不同範疇。「某天我睇報紙，見到香港藝術學院有藝術文學士的課程，學校當時舉辦了4個課程講座，我全部都有出席，就連學校的課程Coordinator都認得我，話我很有誠意。」但當時對藝術只得零知識的Clint，決定先報讀藝術高級文憑課程，希望打好根基。

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面對精英同學感壓力

正式入讀後，Clint卻感到十分吃力。「我是班上年紀最大的學生，其他同學都很年輕，最細只有18歲。而且他們的背景也很厲害，有攞過香港學界美術獎冠軍、教畫老師，甚至曾在北京美術學院讀過等，搞到我有很大的壓力。」

後來Clint交第一份的繪畫功課，老師見到作品更嘩了一聲叫出來。「我估因為畫功好幼稚，老師都嚇了一跳。」

Clint卻沒有放棄，更很積極的將勤補拙。「每晚放工後便到中央圖書館借閱素描書，一筆一筆的跟著畫，畫足幾小時，直至圖書館關門才離開。」他更很感激同學的無私幫助，主動提出為他補習。經過一番努力，Clint慢慢追上課程，第二個學期已可完全融入學校生活。

學位課程獲得獎學金

當時仍然半工讀的Clint，地盤工友都奇怪他一把年紀還回到學校讀書。「他們問我讀大學及學藝術，讀完可以做甚麼呢？我說：『沒甚麼的，讀完就讀完囉！因為讀書是我最大的娛樂。』」

修畢文憑課程後，Clint繼續進修藝術學士課程，更獲得獎學金。「當時頒獎台上有人叫我的名字，我走上台時心情沒甚麼特別，但當一眾同學拍掌及喝采，我感覺大家對我成績的認同，十分開心。」

能取得優異成績，其實Clint下了很大苦功。「雖然我年紀大，但我覺得沒有理由做不到，同學可能用1小時便學識，我可以用10小時，雖然時間較長，但始終都會學得到。」

▲ Clint 說近年喜歡畫較大型的畫作，覺得發揮更大。（被訪者提供）

到澳洲讀碩士開闊眼界

好學不倦的Clint更決定向碩士課程進發，不過這時卻走進人生交叉點。「地盤工作愈來愈忙，工作及學業已不能同時兼顧，只能選一樣，我最後選了讀書。」

他在69歲正式退休，還選擇出國完成學業。「我已經沒有工作，所以不一定留在香港，我想到外國開闊眼界，於是我便到澳洲讀藝術碩士。」

Clint在澳洲先讀一個短期的英文課程，再讀兩年碩士。「同學來自不同國家，每次上堂像聯合國開會，十分有趣。」

2019年碩士畢業並回港，他又報讀了中文大學哲學系碩士，至今已完成了一年課程。「其實哲學是一個思考方法，學習用多個角度去看不同的事情，對我畫畫有很大的幫助。」

Clint堅持終身學習，更視為人生的目標。「年輕時我的目標很明確，是在50歲退休，一家人移民去新西蘭，日日對住山山水水飲啤酒、聽音樂，平淡的度過下半生，但後來因離婚目標不能實現。到了60歲，當我接觸藝術後，人生好像出現了煙花，生活很璀璨，眼界開闊了，學識很多新事物，整個人生也不同。如果要我現在到新西蘭退休，已沒有這可能了，因為讀書帶給我很大的快樂，年紀大更不是學習的障礙，有心便不怕遲，因學習會帶給你不一樣的人生。」

記者：招美寶