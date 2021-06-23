【紀律部隊加薪】紀常會倡調高多個職系起薪及增薪點等　特首：務求本立法年度內批准

▲ 行政長官林鄭月娥發表聲明歡迎《紀律部隊職系架構檢討報告書》，務求本立法年度內批准。（經濟日報資料圖片）

紀律人員薪俸及服務條件常務委員會今日(23日)向行政長官呈交《紀律部隊職系架構檢討報告書》，建議分別調高多個職系的最低起薪點及增薪點、為員佐級六個基本職級增設長期服務增薪點，及將現有個別職位升格及增設首長級職位等。

是次紀律部隊職系架構檢討涵蓋約63000名紀律部隊人員，分屬29個職系和超過100個職級。報告支持於入境處、消防處、海關及懲教署增設副處長、副關長或副署長職位的建議，薪級訂於相等於首長級薪級表第3點；同時建議為因公受傷，以至喪失工作能力而離職的廉署人員，提供終身醫療和牙科福利。

紀常會主席崔康常稱，於職系架構檢討期間，審視每個紀律部隊的獨特情況和特點，並特別考慮過去十年他們在職責性質及運作環境方面遇到的重大轉變及挑戰，亦審視紀律部隊就招聘、挽留人手、事業發展、員工管理和士氣情況的整體趨勢，考慮所有相關資料和因素後作出最佳判斷。

崔康常相信，建議如果得以落實能令各個紀律部隊的薪酬待遇，與現今對他們的要求相符，亦與各個紀律部隊工作固有的複雜性及艱辛相吻合；而各個紀律部隊亦因此能吸引、挽留和激勵有合適才幹的人才。

行政長官林鄭月娥發表聲明歡迎《紀律部隊職系架構檢討報告書》，又指上一次檢討於2008年完成，而紀常會及首長級薪常會應政府邀請，對紀律部隊挽留人才等方面深入檢討。她衷心感謝兩個委員會的努力，已指示公務員事務局盡快諮詢相關持份者，並考慮報告書的分析和建議，務求本立法年度內尋求立法會批准改善職系架構。

公務員事務局稱，已接獲有關報告書，政府會詳細研究檢討結果及建議，並諮詢相關持份者包括紀律部隊部門、機關管理層和相關職系職方的意見；收到相關持份者的意見後，會盡快就如何跟進報告書提出建議，並呈交行政長官會同行政會議作最後決定。

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責任編輯：陳正怡