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【Mean Talk】珍姐勸何廣沛退出娛樂圈　郭子豪自爆與女友鄧卓殷甜蜜生活

娛樂 14:01 2021/06/23

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《Mean Talk》

林盛斌（Bob）、江美儀主持的TVB節目《Mean Talk》，在今晚（6月23日）播出的一集請來何廣沛、郭子豪及方紹聰任嘉賓，本身十分老友的三人在節目互窒。

入珍姐房苦練咬字

近期以Mean見稱的美儀及Bob，讀出三子大量負評，其中何廣沛被抨擊：「把聲真係好難聽！耳朵流產呀！」

何廣沛、郭子豪及方紹聰任《Mean Talk》嘉賓。

廣沛聞言直認最近遭珍姐（曾勵珍）「提點」：「佢話我講嘢真係唔得，做得好差，不如唔好做呢行啦！嗰刻我終於知道嚴重性。」他又指曾在珍姐房間練英文咬字長達一小時，並謂十分感激珍姐培育及耐心教導。

失場皆因情緒病

郭子豪則被追問當年鬧至滿城風雨的失場事件：「當時係種種原因導致自己入面亂晒籠，原因包括屋企，當時同前女友關係處理得唔好。總之唔想見人，有情緒問題。我直頭熄咗手機幾日，匿喺屋企。」子豪更感激當時劇集監製潘嘉德的暖心慰問。

即場打電話給孫慧雪。

至於方紹聰就大爆好友孫慧雪「義氣事件簿」，期間美儀與Bob更即場致電雪雪「套料」兼逼供！

子豪又自揭與女友鄧卓殷的肉麻點滴，原來從兩年前開始，二人每晚均會開住video call入睡，令美儀與阿Bob大嘆：「Sweet得嚟好癡線」，子豪續說：「瞓住都唔會熄架部電話，第二朝瞓醒又見到對方咯。如果佢仲未醒，我咪開住個call做住自己嘢先。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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