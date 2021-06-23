【查冊罰款】涉車輛查冊作虛假陳述　公司東主認罪罰款6000元

▲ 被告伍偉新今於屯門裁判法院被判罰款6000元。經濟日報資料圖片

去年網上流傳多架車輛被起底的資料，警方拘捕了1名查冊公司東主，指他向運輸署申請車輛查冊時，訛稱其目的為進行法律程序。涉案東主今(23日)於屯門裁判法院承認6項《道路交通條例》的明知而作出要項上虛假的陳述罪，裁決官接納被告目的是為傳媒服務，認為本案嚴重性低，判罰款共6,000元。

法官判刑時指，查冊服務對本港金融界相當重要，接納傳媒在本港有貢獻，亦接納被告是為傳媒服務而查冊，沒有證據指被告行為與起底有關，被告唯一不當之處是沒有真實地透露查冊原因，現今社會著重保障私隱，他應專業地向運輸署查問，再考慮能否協助客人，而非選取不當的原因。裁判官認為本案嚴重性低，每項控罪判處罰款1,000元，共罰款6,000元。

辯方求情指，肇事6架車輛中，其中5架的資料早已在被告查冊前在網絡上流傳，而且涉案全部查冊，被告都是應壹傳媒委托進行查冊，每項查冊只收取數十元酬勞。被告曾任律師行查冊文員10多年，早前開設查冊公司，為會計行、律師樓及傳媒等做查冊，但他已轉行，故重犯機會低。

被告伍偉新（51歲），報稱自僱人士，被控6項為著取得道路交通條例下的證明書明知而作出在要項上虛假的陳述罪，則指伍於2020年5月14日、21日、25日、26日，8月7日及23日，在香港為取得6架車輛的登記細節證明書，明知而作出在要項上的虛假陳述，即表示他申請證明書以作出與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序。另外，被告被控的2項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪，獲不提證供起訴。

案情指，去年8月1名車主的資料被刊登在社交網絡及討論區，警方調查後拘捕被告。被告在警誡下稱，「係《蘋果日報》要求我申請（涉案車牌）車輛登記細節證明書」又指有電郵記錄作證。被告在錄影會面指自己成立提供查冊服務的公司。

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記者：陳卓欣

