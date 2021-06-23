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【迪士尼優惠】迪士尼新音樂匯演照片搶先睇　6月30日起一日門票買3送1

社會 17:53 2021/06/23

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迪士尼樂園將於6月30日起舉辦大型音樂匯演。（香港迪士尼樂園提供圖片）

迪士尼又有新優惠！園區戶外音樂派對《迪士尼尋夢奇緣》即將於6月30日登場，由當日起至9月20日，香港居民可享1日門票買3送1優惠。

有關「香港居民：『奇妙3+1』團票優惠」詳情如下：

而由即日起至9月28日，預訂酒店住宿2晚以上，可享實時房價7折；迪士尼探索家度假酒店亦將於7月15日至8月29日期間每日開放。

《迪士尼尋夢奇緣》率先公布照片：

（香港迪士尼樂園提供圖片）

有意造訪樂園的市民就要留意以下細則：

  • 在到訪樂園前7日內，預先在香港迪士尼的入園預約網站，購買門票及預約到訪日期。「奇妙處處通」會員也須於到訪前預約，並可根據不同會籍級別優先在到訪前8日至9日內預約。
  • 在進行網上入園預約過程中，須作出健康聲明，並提供姓名及聯絡電話。
  • 抵達香港迪士尼樂園時，須通過體溫檢測，如體溫高於37.5度或以上則不能進入樂園。
  • 到訪樂園時，須佩戴口罩，在餐飲處所內飲食期間除外。以上措施會因應最新情況，適時檢視及在有需要時調整。
  • 按政府和衛生部門指引，所有賓客在進入處所前須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名及聯絡電話。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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