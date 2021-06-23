【禁藥減肥】本地網售「2WEEKS」減肥產品含西布曲明　衞生署籲停用

▲ 一種名為「2WEEKS」的減肥產品檢出有禁藥西布曲明。（照片由衞生署提供）

衞生署接獲情報有本地賣家透過社交媒體平台銷售「2WEEKS」減肥產品，產品樣本經化驗後發現禁藥「西布曲明」，署方調查仍在繼續，又呼籲市民不要購買或服用有關產品。

衞生署表示，有關產品由本地賣家透過社交媒體平台銷售，並取得產品樣本作檢驗；經政府化驗所檢驗結果顯示該樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」。

署方稱，「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於該藥會增加心血管疾病的風險，自2010年11月起已禁用；如非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。

衞生署調查仍然繼續，又強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品；已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

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責任編輯：陳正怡