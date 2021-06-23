【航空告急】港航證實裁減約700名駐港海外員工　 高級管理人員減薪幅度調高至36%

▲ 港航證實今日裁減約700名駐港海外員工。（資料圖片）

香港航空表示，現正處於嚴峻的求存狀況，最迫切是將公司組織變得更精簡和更具效率，以確保公司能夠在充滿挑戰的未來可持續運作，證實約700名駐港和海外員工會被今天（23日）開始的裁員行動影響，會依照僱傭合約條款及勞工法例為受影響的員工提供補償方案。

港航又指，今年6月至12月，高級管理人員的減薪幅度將會由目前的15%進一步上調至36%，視乎個別職級而定。而副總經理或以上級別員工的無薪假計劃將會繼續延長，減薪幅度將高於目前的計劃。

公司正透過合併部門及整合工作職責以縮減規模，包括各種方法來解決新營運架構中員工過剩的問題，包括向合資格員工推行自願帶薪假計劃（LPL）及裁員。港航指，員工對LPL的反應踴躍，大約有600名駐港員工獲批申請。

港航指，在社會動盪和持續的疫情累計影響下掙扎求存，過去兩年果斷並努力地減輕這些危機帶來的影響。為保公司能夠生存及盡量保障員工的工作，實施了節約成本的措施和推行無薪假計劃。為應對市場的轉變，加快了整合計劃並時刻調整業務策略，亦申請了政府多個紓困計劃，但對業務只能提供輕微的援助，希望政府能考慮支援維持香港作為航空樞紐地位的基地航空公司。

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記者：陳子謙