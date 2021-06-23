陳浩濂回母校分享個人經歷　建議學生畢業後先到國內「取經」

▲ 陳浩濂今日回到母校華仁書院，與師弟分享個人經歷。

不少到海外升學的港生畢業後會留在當地工作，但在美國讀大學的財庫局副局長陳浩濂，當年一畢業已義無反顧地回港發展，認為香港才是他的家。不過，對於現在的學生來說，陳浩濂則有不同的建議。

陳浩濂今日回到母校——香港華仁書院，和一眾師弟分享自己個人經歷。他提到，90年代確實有人畢業後，會先在紐約、倫敦等國際金融中心工作一、兩年再回港，不過現在，中國已成為世界第二大經濟體，更是世界經濟正在的主引擎，認為同學們未來畢業後，反而可先到國內工作一段時間，了解內地市場的運作和建立人際網絡，再回港發展。

師弟們又好奇，為何陳浩濂擔任投行董事總經理時，願意拋下身段，用私人時間出任區議員。陳浩濂就話，自己習慣「multi-tasking」（多任務處理），中學時，除了努力讀書，也十分積極參加課外活動，既任童軍會主席、辯論隊隊長、也是越野跑隊隊長、公教歌詠團指揮等。他認為，做區議員能服務居民，為他們處理投訴和優化社區，「居民滿意，我也很開心。」現在在財庫局工作，雖然工作忙碌，但陳覺得，能為香港服務，很有意義和滿足感。

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