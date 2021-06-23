  • 26°C
香港時間 : 2021623日 (週三) 19:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MCL院線推出打疫苗獎勵計劃　送出15000張電影換票證

娛樂 16:41 2021/06/23

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

MCL院線推出「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」

MCL院線推出「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」，送出5部即將在暑期上映的荷里活超級鉅製，合共15,000張電影換票證予已接種疫苗人士。

「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」只提供予已接種最少一劑新冠疫苗人士參與。由2021年6月24日至7月5日，參加者可於MCL院線提供的網上平台登記，選擇喜愛的電影及領取換票證之戲院。（注意：每名參加者只限登記1次；每部電影限額3,000名，獎賞以先到先得形式送出，額滿即止。）

成功登記的參加者，可於2021年7月7日至7月31日期間到所選戲院領取電影換票證乙張。換領電影換票證時，必須由得獎者本人親自出示確認頁面或確認電郵、身份證明文件、以及紙本或電子針卡以作認證。

電影換票證適用於MCL院線旗下任何放映該電影之戲院。

「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」可供選擇電影：

  • 《黑寡婦》（Black Widow）    
  • 《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam: A New Legacy）
  • 《波士BB 2世祖》（The Boss Baby: Family Business）
  • 《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）
  • 《爆機自由仁》（Free Guy）    

《黑寡婦》

可供領取電影換票證之MCL戲院：    

  • K11 Art House
  • Festival Grand Cinema
  • 皇室戲院
  • MCL德福戲院

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【彼思電影】一文盡揭《盛夏友晴天》隱藏彩蛋　暗藏PIXAR下一套新作秘密
16:45 2021/06/22
【彼思電影】一文盡揭《盛夏友晴天》隱藏彩蛋　暗藏PIXAR下一套新作秘密
【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
13:32 2021/06/17
【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
【盛夏友晴天】香港出身加入彼思動畫24年　PIXAR攝影師林敬雄憶奮鬥歲月
16:52 2021/06/18
【盛夏友晴天】香港出身加入彼思動畫24年　PIXAR攝影師林敬雄憶奮鬥歲月

你可能感興趣

【彼思電影】一文盡揭《盛夏友晴天》隱藏彩蛋　暗藏PIXAR下一套新作秘密
16:45 2021/06/22
【彼思電影】一文盡揭《盛夏友晴天》隱藏彩蛋　暗藏PIXAR下一套新作秘密
【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
13:32 2021/06/17
【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
【盛夏友晴天】香港出身加入彼思動畫24年　PIXAR攝影師林敬雄憶奮鬥歲月
16:52 2021/06/18
【盛夏友晴天】香港出身加入彼思動畫24年　PIXAR攝影師林敬雄憶奮鬥歲月
著數優惠 疫苗 新冠肺炎疫情 疫情 電影院

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶