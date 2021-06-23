【水墨畫展】中環舉辦畫展匯聚當代水墨畫大師　推出免費傳拓工作坊供試玩古磚

▲ 中環舉辦畫展匯聚當代水墨畫大師。（圖片由活動提供）

只要細心感受，在節奏急促的香港都可以尋找到傳統藝術之美！中國水墨畫展《墨墨涓流》將於6月26日至7月26日在中環兩個地點舉辦，展示出當代藝術家的水墨畫作，讓觀眾加深對中國傳統和文化遺產的鑑賞，同時激發新意念。

這次展覽由承真樓中國文化研究中心、燕譽堂及中國（香港）美術研究院舉辦，匯聚了當代的水墨畫大師，聚焦各人獨特的創作路向，在傳統的水墨藝術上添加當代元素的姿彩，既融通古今，也有意圖地注入生氣，讓歷史悠久的水墨畫傳統，跟二十一世紀息息相關。

每一位水墨畫大師，各有不同背景，經歷各異，正是各人豐富的閱歷和微細的差異，彰顯各人的藝術個性，相信觀眾走過一趟精神之旅，沿途反思、探索和重新發現。

此外，展覽亦會推出傳拓工作坊，公眾可免費報名參與。工作坊會預備20塊古磚給大家試玩，並由香港中文大學中國語言及文學系文學碩士二年級生馮朗渢及修讀古文字學的復旦大學碩士畢業生張錦發講解及示範，藉此了解傳拓的藝術。

傳拓工作坊詳情：

地點：承真樓中國文化研究中心、中環擺花街 29號三樓 304室

日期：六月三十日

時間：晚上七時至八時半

登記：belinda@chineseculturalstudiescenter.org

中國水墨畫展《墨墨涓流》詳情：

展覽期間：2021年6月26日至7月26日

展覽地點：中環荷李活道72號燕譽堂、中環擺花街29號304室 承真樓

查詢：2815 9422

參與藝術家：林天行、田言華、周晉、馬麟、黃孝逵、樊鴻賓、劉佳、劉煒

特邀藝術家：鄧智達 時裝設計達人

同場加映：更多簡易親子食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩