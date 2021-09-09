【小一派位】小一自行選校家長必讀手冊　全港官立及資助英文小學名單及學額

▲ 在全港476所公營及資助小學當中，只有11間學校採用英文為主要教學語言。

2022年度「小一入學申請表」9月2日起派發，家長可在9月20日至9月27日，向本港任何一間官津小學，遞交小一自行申請表。需要提醒各位爸媽的是，小一自行不受校網限制，惟家長只能為每名子女遞交一份申請表。

有家長會考慮為小朋友選擇英文小學，希望子女能夠從小打好英文基礎，以助日後升讀英中時，盡快適應全英學習環境。根據教育局的資料顯示，在全港476所公營及資助小學中，只有11間學校採用英文為主要教學語言。

以英文為主要教學語言的小學，是指除中文科外，數學、常識及英文均以英文教學。全港11間以英文為主要教學語言的官立和資助小學中，其中兩間為官立小學，其他均為津貼學校，而最多學校位於灣仔區校網。

官立小學

李鄭屋官立小學

位於深水埗區的李鄭屋官立小學，為區內唯一一所英文小學，其聯繫中學為官立嘉道理爵士中學（西九龍）。學校小一班級不設考試，採用進展性評估評核學生。學校更開設烏爾都文（選修科），推動多元共融文化。

官立嘉道理爵士小學

創校逾一個世紀，官立嘉道理爵士小學位於名校林立的灣仔區，屬12校網，聯繫中學同為官立嘉道理爵士中學（西九龍）。根據校網資料，該校超過一半學生來自不同國家和民族，例如菲律賓、印度、越南、日本等。

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資助小學

天主教總堂區學校

位於中西區的天主教總堂區學校，屬名校林立的11校網，學生來自本港及全球30多個不同民族，提供國際化的學習環境。學校推行小班教學，每年均參與國際聯校學科評估試，包括英文、數學及科學科。

拔萃小學

創校於1950年，拔萃小學位於九龍塘區，屬41校網。每級設有2班，每班30人。中文科以普通話教授，三至六年級設有歷史地理科。該校於2010年正式與拔萃男書院脫離直屬中小學的關係。

香港道教聯合會雲泉學校

香港道教聯合會雲泉學校位於牛頭角上邨，屬觀塘區內唯一的英文小學。學校特設科學科以及推動STEAM教育。為配合區內發展，政府批出安達臣道發展區用地作學校遷校之用，地點鄰近安泰邨，預計將於2023年第三季遷入新校舍。

伊斯蘭鮑伯濤紀念小學

位於黃大仙區的伊斯蘭鮑伯濤紀念小學，積極鼓勵學生參與課外活動，培養多元興趣。每星期設有「課外活動」堂，多達20多個小組活動供學生參加。根據校網資料，該校於2018-2020年的升中派位結果，多達九成學生獲派首三志願中學。

伊斯蘭學校

創校於1980年，伊斯蘭學校是新界唯一一所英文小學，著重學生德、智、體、群、美、靈六育的均衡發展。透過英語授課，讓不同國藉的學生在多元文化的環境下學習，推動文化共融。

李陞大坑學校

李陞大坑學校於1958年創校，由2003年起錄取非華語學生，轉型成為英文小學。學校並無特設精英班，以照顧學習差異，全方位提升整體學生水平。根據校網資料，該校每年均有學生升讀傳統名校如皇仁書院、香港華仁書院、瑪利曼中學等。

瑪利諾修院學校（小學部）

位於九龍城區41校網的瑪利諾修院學校（小學部），創校近一世紀，為區內名校之一，直屬中學為瑪利諾修院學校（中學部）。根據TOPick早前報道，中學部會預留多達八成學位，讓小學部六年級學生升讀。

瑪利曼小學

瑪利曼小學位於名校林立的灣仔區，屬12校網，為區內熱門小學之一，直屬中學為瑪利曼中學。學校設有特大校舍，校園佔地面積約為11204平方米。根據教育局的資料顯示，直屬中學能為其直屬小學保留最多85%學位。

聖若瑟小學

同樣位於灣仔區屬12校網的聖若瑟小學，為頂尖名校之一，多年來人才輩出，直屬中學為聖若瑟書院。根據小學概覽的資料，全校教師總人數為57人，100%擁有教育文憑和學士學位，另外多達72%教師的年資達10年或以上。

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責任編輯：鄭樂晴