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【變種病毒】居大埔運頭塘邨運亨樓27歲男初步確診　於香港國際機場擔任地勤

社會 19:02 2021/06/23

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政府會將該病人居住的大廈、工作處所及在潛伏期及傳染期到訪過的地點納入強制檢測公告。

衞生署衞生防護中心表示，一名27歲男病人唾液樣本結果呈初步陽性及顯示帶有L452R變異病毒株，他居於大埔運頭塘邨運亨樓，6月21日出現包括發燒、喉嚨痛和咳嗽等病徵，同日到新界大​埔運頭塘邨商場20號舖向張毅醫生求診。
 
初步資料顯示，他近期沒有外遊，於香港國際機場擔任地勤職位，公司為Hong Kong Airlines，最後上班日期為6月16日，工作期間曾接待貨運航班的機組人員。他亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，最後上班日期為6月22日。

政府會將該病人居住的大廈、工作處所及在潛伏期及傳染期到訪過的地點納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。
 
中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

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責任編輯：鄧凱文

 

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