【升小必睇】家長升小選校攻略　港島區14間直私小學學費一覽

▲ 家長必睇港島區直資私立小學學費。（香港經濟日報圖片）

直資和私立小學一直備受家長追捧，為方便家長選擇合適和心儀的學校，TOPick整理了全港逾50間直資及私立小學的學費資訊，讓家長有所準備，以為孩子的升學鋪路。以下為港島區的直私小學學費參考：

直資小學︰

聖保羅男女中學附屬小學

創校過百年的聖保羅男女中學附屬小學，盛產名人校友及星二代，包括前中大校長劉遵義、鬼才林敏驄、龔慈恩女兒林愷鈴等。該校教育質素具口碑，更可一條龍直升聖保羅男女中學，令小一入學競爭激烈，學校近年曾收到約4,900份申請表，爭奪140個學額，即約35人爭一位。

面試共分兩輪，梁麗美校長表示注重有品德、禮貌、待人接物良好及全人發展的學生，亦希望學生「好發問、愛分享」。2020/21學年小一至小六全年學費為$63,000。

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聖保羅書院小學

聖保羅書院小學創校170年，校友不乏社會名人。聖保羅按男生活躍的天性設計課程，推行多元教育，培養學生好奇心、勇於挑戰及優良品格。聖保羅書院中學及小學雖非一條龍，但學生只要中英數常4科評估達標，有良好操行便可直升中學，毋須面試。

校方近年收到約2,800份報名表，平均25人爭一個學額。校長麥志豪指，所有報讀學生均獲面試機會，以小組形式進行任務，如砌積木、畫畫、匯報等。而2021/22年小一至小六全年學費維持$30,000。

港大同學會小學

東區的港大同學會小學採用活動教學，教學模式較輕鬆，一至二年級不設考試，功課量也相對於傳統學校少，並與直資中學港大同學會書院屬一條龍中小學。

港同近年收到逾5,700人報名小一入學，即平均約45人爭一個學額，競爭激烈。

面試分三輪，所有申請者均獲邀出席第一次約見，篩選800至900人參加次輪小組面試，第三輪則挑選約400人，由家長面見副校長及校長。2020/21學年港同學生需繳交$31,160學費。

漢華中學（小學部）

1945年創校的漢華中學（小學部）與漢華中學是一條龍升學，致力培養學生具備優良的中華文化素質，以普通話教授中文，並推行「一生一體藝」課程。

2020/21年度小一至小六全年學費為$17,640，分10期繳交。

私立小學︰

聖士提反書院附屬小學

1938年創校的聖士提反書院附屬小學的直屬中學為直資名校聖士提反書院，設有IB課程。聖士提反採取「Inquiry-based Learning」（簡稱IBL）教學法，重視學生的語文及自學能力，並找出感興趣的課題研究。

聖士提反的校舍背山面海，毗鄰泳灘，環境優美，且設施齊備。而2020/21年度全年學費為$89,500，小六寄宿費另付$43,700，同分10期繳交。

▲ 聖士提反書院附屬小學環境優美。（香港經濟日報圖片）

聖保祿學校（小學部）

創校157年的灣仔名女校聖保祿學校（小學部）與直屬中學位於同一校舍，85%學生可原校升中。聖保祿著重學生的愛心培育及個人品格修養，且學術成績極佳，2020年入大學率高達95%，故小學部每年吸引大批家長報名。收生準則包括面試表現、學業成績、非學業成績及操行。

該校於2021/22年小一至小四全年學費為$55,000、小五$50,000、小六則為$45,000，同分10期繳付。

救恩學校

救恩學校（小學部）的聯繫中學為匯基書院（東九龍），每年提供約30個中一學額。救恩被視為「Happy School」，小一至小六設不同的「單元」課程，其中小三至小六設有體育單元，包括各種球類活動，更開辦了山藝班。

只設一輪面試的救恩曾收到約2,500份小一申請，平均約28人爭一個學位。校方只設一輪面試，內容為小組活動及以小組形式與校長面談。救恩於2020/21年度全年學費為$59,800。

高主教書院小學部

位於灣仔區的高主教書院小學部是一所天主教男女校，直屬中學為高主教書院。學校中文科以普通話教學，英文科及常識科部分課堂會以英語授課，其他科目則以粵語為教學語言。

該校2021/22年度全年學費為$50,500，分10期繳交。

香港真光中學（小學部）

同樣位於灣仔區的香港真光中學（小學部）是一所基督教男女校，聯繫中學為香港真光中學。小一、小二設特色課堂「INSPIRE」，着重愉快學習，不設測考。學校每年85%以上小六男、女學生獲派英文中學。

該校現時接受2022年度小一入學申請，學位名額約140個，有興趣的家長須於8月13日前以掛號郵件寄出報名表。學校全年學費為$49,970，分10期繳交。

玫瑰崗學校（小學部）

位於灣仔區的玫瑰崗學校（小學部）是一所天主教男女校，聯繫中學為玫瑰崗學校（中學部）。學校推行三文四語學習，除了英文外，還設西班牙文及普通話課堂。學校提供資優課程及多元化活動，教師以活動形式授課，讓學生愉快學習。

學校一至四年級全年學費為$46,660，五、六年級學費為$48,880；若選擇上西班牙課，一至六年級全年學費為$59,700。

蘇浙小學（全日）

位於東區的蘇浙小學（全日）是一所男女校，以普通話為主要教學語言。學校注重學生五育均衡的發展，培養學生的公民意識。該校每學年有3次考試，平日課堂採用活動教學法，培養學生自發、自覺的學習精神。

該校小一至小六全年學費為$43,500，分10期繳交。

嘉諾撒聖心學校私立部

位於中西區的嘉諾撒聖心學校私立部是一所天主教女校，直屬中學為嘉諾撒聖心書院。學校採用6天循環週制，上課時間為星期一至五早上7時40分至中午12時45分，以及長週星期六早上7時40分至中午12時。該校2020/21年度小一設4班，小二至小六各設3班。

學校2021/22年度全年學費為$48,000，分10期繳交。

聖嘉勒小學

位於中西區的聖嘉勒小學是一所天主教女校，直屬中學為聖嘉勒女書院。學校重視學生語言發展，校內教授4種語言，除了以廣東話教授中文外，亦設英文、普通話及法文課。該校2021/22年度小一至小六各設3班。

學校2020/21年度全年學費為$46,000，分10期繳交。

聖類斯中學（小學部）

同樣位於中西區的聖類斯中學（小學部），是一所天主教男校，直屬中學為聖類斯中學。該校中文科以普通話授課，英文、數學及自然科學以英語授課，常識科則以粵語授課。學校於2019/20年度有80%畢業生獲派英文中學。

學校現正招收2021/22年度小一候補生，名額約60個，有興趣的家長須於7月9日前於辦公時間內親臨學校校務處辦理入學申請。2021/22年度全年學費為$43,800，分10期繳交。

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責任編輯︰林綺玲、胡嘉儀