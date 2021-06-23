【封區檢測】大埔運頭塘邨運亨樓今晚7時起圍封強檢　料明早7時半完成行動

▲ 大埔運頭塘邨運亨樓今晚7時起圍封強檢。梁偉榮攝

衞生署衞生防護中心表示，一名27歲男病人唾液樣本結果呈初步陽性及顯示帶有L452R變異病毒株，他居於大埔運頭塘邨運亨樓，詳情請看：下一頁；港府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午7時該幢大廈，目標在明日（24日）上午約7時30分完成行動。

港府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

▲ 大埔運頭塘邨運亨樓今晚7時起圍封強檢。梁偉榮攝





受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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責任編輯：鄧凱文