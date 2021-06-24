【留住我吧】太極永記離世戰友唐奕聰　鄧健明長駐《Chill Club》見證改朝換代　

▲ 太極樂隊已走過36個年頭。

由80年代已成軍的太極樂隊，合作逾35年，成員從少年到成家立室，不止見證樂壇變遷，彼此也經歷了不同的人生起跌。今年成員之一鍵琴手唐奕聰因病猝逝，對太極眾人打擊不少。8月重聚開紅館演唱會，不止紀念友情歲月，也多添了離愁別緒。

太極樂隊原有七位成員，80 年代，雷有輝（Patrick）和哥哥Albert雷有曜、以及結他手Joey Tang組成 Trinity，而另一樂隊太極當時成員則有唐奕聰（Gary）、劉賢德（Ernest）、盛旦華（蛇仔）和朱翰博（Ricky）。因兩隊樂隊互相認識，最後合併成現在的太極樂隊陣容。

▲ 太極樂隊今次只能五人上台。（經濟日報圖片）

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關係似家人團結

有段時間，Gary Tony的經理人便是其姐夫，而御用詞人因葵則是Patrick的中學同學，故太極樂隊多年來相處，很有家庭式的合作關係。

成員之一劉賢德形容：「我們關係似家人，外間好羡慕我們多年的友誼，close到像親兄弟，因為大家由細識到大，30多年來經歷很多，去過無數次的出埠登台，一齊住一齊生活，比一般好朋友關係更密切。」

訪間期間，五個大男人嘻笑互窒，雖已資深樂手兼為人父，但相處時仍像一班中學生般，時間仿佛停頓在最無憂的時光。

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永留位置予唐奕聰

人生路上有高有低，太極成員也看盡生離死別。今年3月成員Gary在家中猝逝，令各人大受打擊，心情至今未能平伏。

Joey Tang感性道：「無論是團隊的創作，以及我們的心理都很受影響，以前我們一同出埠演出，Gary很貪吃，我常叫他顧及健康要少吃點，現在很後悔，早知陪他多食幾餐，現在卻再沒機會。」

成員蛇哥就記得，跟Gary最後一次合作登台，就是19年12月上鑽石公主號，之後該郵輪就爆出集體染疫事件，至今年好友Gary卻離世，深感人生往往福禍難料。

8月的演唱會，Gary Tong的鍵琴手位會邀樂手黃丹儀代替，惟戰友的精神卻永存。Joey Tang稱：「Gary在創作上的強項，是很擅長寫旋律，以往很多曲都由他去整合，現在他離開，我們都要努力去適應，揣摩另一種表演形式。」

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人生無常，生死固然無從掌握，這一年全世界都受疫情改變了生活，太極成員的工作量也一度清零，縱未致手停口停，也要調整步伐。兼營Hi Fi店的劉賢德坦言：「影音不是生意必需品，生意一定受影響，演出和錄音工作又停下來，但也有好處，因時間多了，可以專心再鑽研結他，把功夫再練好。」

而經營音樂學校的Ricky，去年生意最差時急跌四成，惟有改網上授課留住學生，勉強捱過困境，他慨歎：「幸而我們也曾經歷沙士，人生一定要受考驗，就看能否積極自強面對低潮。」

Joey Tang喜見新一代歌手實力

在台前幕後最為活躍的Joey Tang，坦言這兩年幸而可在《Chill Club》做樂隊領班，讓他跟樂手都有工開。講到合作緣由，他憶述：「19年ViuTV編導找我，想我參予一個現場音樂節目，我提議可以似外國音樂節目形式，他們亦很接受意見，大家一起實現不一樣的live show。」

▲ 8月紅館演唱會。

近三年來，Joey跟不少年青歌手合作，見證新世代偶像誕生。「這一代歌手全部好叻，像林家謙、Serrini，以前林子祥一輩也會寫歌，但也會改編歌曲，現在他們卻全部自供自給；MIRROR也不用說，又靚仔又跳得，而且他們演出時也喜歡跟樂手交流，大家很有火花。」

太極樂隊主音遇上張松枝互相勉勵 雷有輝擔心限聚令影響開騷

春去秋來，世代交接，太極成員有幸見證沿路風光。若選演唱會最感性一刻，想必是大合唱《一生不要說別離》。主音雷有輝憶歌曲由來：「當日是因為哥哥Albert要離隊移民，故我們寫了此歌作為告別，像中學生的紀念冊般；而Gary過身後，再唱這歌卻又多添了傷感，更有意義。」

約定再見，總會再見，但有些人和事，消失了就永不能再會，太極成員在台上也會好好緊記跟觀眾相聚那一刻。

同場加映：梁祖堯MIRROR訪問

記者：區家歷