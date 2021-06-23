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【刑滿出獄】涉偽造龔如心遺囑囚12年　傳陳振聰下周六刑滿出獄

社會 19:53 2021/06/23

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據悉陳振聰將於下周六刑滿出獄。經濟日報資料圖片

涉偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑的商人陳振聰，於2013年被裁定偽造遺囑罪成，被判監12年。據悉，已服刑近8年的陳振聰，將於7月3日刑滿出獄。

2007年4月華懋集團主席龔如心病逝，現年60歲的陳振聰當時自稱是風水師，亦自揭是龔如心的情夫，並持有遺囑，掀起與華懋慈善基金爭產官司，陳最終敗訴，並於2013年7月因涉偽造遺囑罪成，被判監12年。

據了解，已服刑近8年的陳振聰將於7月3日出獄，陳出獄後仍須處理所涉官司。華懋慈善基金早前就陳拖欠爭產官司訟費而入稟呈請破產，早前基金以債權人身分於庭上透露，陳涉拖欠2007年龔如心遺產案原審及上訴訟費，餘額為2,800萬元，要求法庭頒下破產令，惟陳一方申請呈交誓章提出反對，有關破產聆訊押後至8月12日進行。

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記者：林育慧

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