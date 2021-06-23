【熔斷機制】政府實施地區性「熔斷機制」　周五起禁止印尼客機抵港

▲ 政府今日（23日）宣布，周五（26日）起實施地區性航班「熔斷機制」，禁止印尼客機抵港。（資料圖片）

政府今日（23日）宣布，將就印尼實施地區性航班「熔斷機制」，由周五（26日）0時0分起，禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港；政府同時將印尼列為極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過2小時的人士，登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。

政府發言人表示，在地區性航班「熔斷機制」下，從同一地區抵港的所有民航客機，不論任何航空公司，如在7天內共有5名或以上乘客，經抵港時的檢測確診並帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種，或在7天內共有10名或以上乘客經任何檢測確診並帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種，政府會引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止所有從該地區來港的民航客機着陸本港，並將相關地區列為第599H章下的極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。

由於從印尼輸入的個案數字已觸及上述準則，政府會由6月25日起就印尼實施地區性航班「熔斷機制」，並指明印度尼西亞為A1組指明地區。

此外，考慮到印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓的疫情，就相關地區實施的地區性航班「熔斷機制」會繼續維持。政府將刊憲更新第599H章下的相關指明，以在6月25日起落實上述措施。政府表示，會繼續密切監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。」就相關指明地區分組和相應的登機及強制檢疫要求的詳情，可參閱官方網站。

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責任編輯：馮琪雅