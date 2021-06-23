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【疫苗接種】過去一周共有142宗接種後異常報告　40歲患哮喘男接種科興後死亡

社會 20:38 2021/06/23

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（經濟日報資料圖片）

政府更新新冠疫苗的監測數字，截至6月20日，過去一星期衞生署共接獲142宗疫苗接種人士的異常事件報告，當中接獲1宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。這宗個案涉及一名40歲男子，患有哮喘，曾接種科興新冠疫苗，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。而醫管局並無呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。
　　 
截至6月20日晚上8時，本港市民合共接種了超過322萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿民約194萬名，佔全港12歲或以上人口的28.5%。

衞生署共接獲3,747宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.12%。涉及接種疫苗人士的死亡個案方面，有22宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0007%，當中沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。
　　 
專家委員會已總結6宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，1宗尚待處理。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

委員會又指，經分析各項數據後，現未有證據顯示接種疫苗會增加接種者的死亡或流產風險。

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責任編輯：陳梓蔚

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