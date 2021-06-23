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【公民科】教育局工作紙教勸阻朋友以暴力方式表達意見　公民抗命非縱火傷人「許可證」

社會 21:20 2021/06/23

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教育局近日上載公民科工作紙，設「進階知識題」讓學生按《基本法》內容填充。（教材截圖）

高中公民與社會發展科今年9月新學年起逐步取代通識科，教育局近日推出新科的「法治與人權」工作紙，強調「法治含意」包括「必須依法行事」、而公民抗命非縱火傷人的「許可證」；並教學生如何勸阻朋友以暴力及違法方式表達意見。有資深通識科教師認為，經歷社會事件後都明白要理性表達，不會衝擊，無需刻意勸喻學生，擔心按官方教材重提事件，反而可能勾起部分學生感受。

公民科（官方簡稱）經送審教科書未及於9月開學推出，教育局近日陸續上載最先教授的「『一國兩制』下的香港」主題學與教資源，其中3張工作紙涉及「『一國兩制』的內涵和實踐」課題，分別關於《憲法》及《基本法》、特區政治體制，以及法治與人權的關係，工作紙主要提供相關法律條文及官方解釋，幫助學生完成附上的多項選擇題、填充題及短答等。

其中「認識法治與人權的關係」工作紙設5問，學生需參閱7項資料作答，包括參考終審法院非常任法官陳兆愷講辭及律政司網頁編寫「法治的基本含意」，強調「必須依法行事，市民與政府均須守法」等；又援引律師會會長彭韻僖稱，「即使違法仍可維護法治」乃明顯謬誤、「公民抗命絕非縱火、破壞他人財物或傷人的許可證」；以及政府新聞處製作涉反修例事件的兩條宣傳片等。

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工作紙問及暴力對法治帶來什麼破壞，官方參考答案指「辯稱是受其道德或政治信念驅使之下犯案，都是不可接受」；另一情景題問及，當學生有朋友欲以暴力及違法方式表達意見，應以甚麼理由勸喻對方，答案強調守法是香港核心價值、暴力不可解決問題。

資深通識科教師陳志華指，相關教材內容多屬認知層面，列舉法律條文等，探究空間比通識科少，形容教學甚具挑戰性，惟相信大部分教師都會「步步為營」，沿用官方答案。他亦相信，大部分學生經歷社會事件後都明白要理性表達，不會衝擊，並擔心教材重提事件或會勾起「有經歷」的學生感受。

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記者：馮琪雅

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