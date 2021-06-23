【居屋2020】白表家有長者配額用盡　鑽石山啟翔苑僅餘45伙

▲ 鑽石山啟翔苑僅餘45伙未售出。（資料圖片）

房委會推售4個新居屋屋苑，涉7,047伙，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑以及皇后山山麗苑，連同貨尾單位5月31日起開始揀樓。據房屋署回覆指，至今（23日）共有1,912個單位成交，當中綠表652個及白表1,260個。白表「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者的配額已於今天用盡。另外，啟翔苑單位僅餘45伙。

今日有102位家庭申請者到樂富的客戶服務中心揀選居屋單位，其中有89個單位獲選購。銷售情況如下：

新發展項目

啟翔苑： 8 間

彩禾苑： 11 間

錦駿苑： 63 間

山麗苑： 5 間

重售單位

裕泰苑： 2 間

凱樂苑： (已售罄)

凱德苑： (已售罄)

旭禾苑： (已售罄)

雍明苑： (已售罄)

尚文苑： (已售罄)

錦暉苑： (已售罄)

明日約有220位家庭申請者獲邀揀選居屋單位。

4個新居屋屋苑，涉7,047伙，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑，以及皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，去年以市值6折推售，售價117萬至489萬元。

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責任編輯：陳梓蔚