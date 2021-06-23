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【居屋2020】白表家有長者配額用盡　鑽石山啟翔苑僅餘45伙

社會 21:56 2021/06/23

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鑽石山啟翔苑僅餘45伙未售出。（資料圖片）

房委會推售4個新居屋屋苑，涉7,047伙，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑以及皇后山山麗苑，連同貨尾單位5月31日起開始揀樓。據房屋署回覆指，至今（23日）共有1,912個單位成交，當中綠表652個及白表1,260個。白表「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者的配額已於今天用盡。另外，啟翔苑單位僅餘45伙。

今日有102位家庭申請者到樂富的客戶服務中心揀選居屋單位，其中有89個單位獲選購。銷售情況如下：

新發展項目

  • 啟翔苑：      8 間
  • 彩禾苑：    11 間
  • 錦駿苑：    63 間
  • 山麗苑：      5 間

重售單位

  • 裕泰苑：      2 間
  • 凱樂苑：   (已售罄)
  • 凱德苑：   (已售罄)
  • 旭禾苑：   (已售罄)
  • 雍明苑：   (已售罄)
  • 尚文苑：   (已售罄)
  • 錦暉苑：   (已售罄)

明日約有220位家庭申請者獲邀揀選居屋單位。

4個新居屋屋苑，涉7,047伙，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑，以及皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，去年以市值6折推售，售價117萬至489萬元。

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責任編輯：陳梓蔚

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