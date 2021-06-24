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【蘋果日報停刊】報社凌晨派發最後一份實體報紙　《壹傳媒》網站午夜後停止更新

社會 01:30 2021/06/24

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蘋果日報在6月24日最後一份實體報紙。（曾秋文攝）

《蘋果日報》高層上周以違反港區國安法被捕，相關公司的資產也遭到凍結。該報今日（23日）宣布，夜後即時停止運作，明天（24日）出版的報紙，將會是最後一份實體報紙，網站也會於午夜後停止更新。

​​​​​晚上8時許，有數十名市民到《蘋果日報》位於將軍澳工業邨的總部前送別，當中有家長帶同小孩到場，期間有人叫喊口號支持該報，亦有人高呼、揮動手機閃光燈致謝，其後有《蘋果日報》員工走上大廈天台，揮動手機閃光燈回應。而到9時後陸續有市民到場，人數估計約有逾百人，現場氣氛平靜，未見有警員在場維持秩序。有報社員工在凌晨12時後，到正門外派發最後一份實體報紙。​​​​​​

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責任編輯：伍瑋瑋

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