【蘋果日報停刊】報社凌晨派發最後一份實體報紙給支持者　近百市民晚上到《蘋果日報》外送別　

▲ 晚上陸續有市民到《蘋果日報》外送別。蘋果報社凌晨派發最後一份實體報紙給外面支持者。梁偉榮攝

《蘋果日報》高層上周以違反港區國安法被捕，相關公司的資產也遭到凍結。該報今日（23日）宣布，夜後即時停止運作，明天（24日）出版的報紙，將會是最後一份實體報紙，網站也會於午夜後停止更新。

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有報社員工在凌晨12時後，到正門外向在場等候的市民鼓掌致意及鞠躬道謝，並即場向支持者派發最後一份實體報紙。

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晚上8時許，有數十名市民到《蘋果日報》位於將軍澳工業邨的總部前送別，當中有家長帶同小孩到場，期間有人叫喊口號支持該報，亦有人高呼、揮動手機閃光燈致謝，其後有《蘋果日報》員工走上大廈天台，揮動手機閃光燈回應。

而到9時後陸續有市民到場，人數估計約有逾百人，現場氣氛平靜，未見有警員在場維持秩序。

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責任編輯：徐紹軒