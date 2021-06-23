  • 25°C
香港時間 : 2021623日 (週三) 22:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗獎賞】MCL送出1.5萬張電影換票證　登記日期為明天至7月5日

社會 22:39 2021/06/23

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

MCL送出1.5萬張電影換票證，登記日期為明天至7月5日

MCL院線推出「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」，送出5部即將在暑期上映的荷里活超級鉅製，合共15,000張電影換票證予已接種最少一劑新冠疫苗人士。

由2021年6月24日至7月5日，參加者可於MCL院線提供的網上平台登記，選擇喜愛的電影及領取換票證之戲院。（注意：每名參加者只限登記1次；每部電影限額3,000名，獎賞以先到先得形式送出，額滿即止。）

成功登記的參加者，可於2021年7月7日至7月31日期間到所選戲院領取電影換票證乙張。換領電影換票證時，必須由得獎者本人親自出示確認頁面或確認電郵、身份證明文件、以及紙本或電子針卡以作認證。

「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」可供選擇電影：

  • 《黑寡婦》（Black Widow）    
  • 《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam: A New Legacy）
  • 《波士BB 2世祖》（The Boss Baby: Family Business）
  • 《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）
  • 《爆機自由仁》（Free Guy）  

可供領取電影換票證之MCL戲院：    

  • K11 Art House
  • Festival Grand Cinema
  • 皇室戲院
  • MCL德福戲院

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

 

相關文章

【新冠疫苗】逾6成人認為打針送樓抽獎無增接種意欲　逾半更指無打針限制出入處所不合理
16:44 2021/06/22
【新冠疫苗】逾6成人認為打針送樓抽獎無增接種意欲　逾半更指無打針限制出入處所不合理
【疫苗接種】本港已有200萬人接種第一劑新冠疫苗　接種率近三成
今日 11:22
【疫苗接種】本港已有200萬人接種第一劑新冠疫苗　接種率近三成
【新冠疫苗】外展隊到沙頭角墟為200名街坊及長者接種科興　當局指正與不同企業院校商外展接種
17:25 2021/06/22
【新冠疫苗】外展隊到沙頭角墟為200名街坊及長者接種科興　當局指正與不同企業院校商外展接種
【新冠疫苗】至今逾18.5萬人次經回港易返港豁免檢疫　當局研將港人內地接種紀錄存入安心出行
今日 13:19
【新冠疫苗】至今逾18.5萬人次經回港易返港豁免檢疫　當局研將港人內地接種紀錄存入安心出行
【新冠疫苗】科大成首間參與外展接種的大學　料共800名師生到校打針
今日 16:14
【新冠疫苗】科大成首間參與外展接種的大學　料共800名師生到校打針

你可能感興趣

【新冠疫苗】逾6成人認為打針送樓抽獎無增接種意欲　逾半更指無打針限制出入處所不合理
16:44 2021/06/22
【新冠疫苗】逾6成人認為打針送樓抽獎無增接種意欲　逾半更指無打針限制出入處所不合理
【疫苗接種】本港已有200萬人接種第一劑新冠疫苗　接種率近三成
今日 11:22
【疫苗接種】本港已有200萬人接種第一劑新冠疫苗　接種率近三成
【新冠疫苗】外展隊到沙頭角墟為200名街坊及長者接種科興　當局指正與不同企業院校商外展接種
17:25 2021/06/22
【新冠疫苗】外展隊到沙頭角墟為200名街坊及長者接種科興　當局指正與不同企業院校商外展接種
疫苗 荷里活 電影 電影院

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶