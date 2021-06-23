【疫苗獎賞】MCL送出1.5萬張電影換票證　登記日期為明天至7月5日

▲ MCL送出1.5萬張電影換票證，登記日期為明天至7月5日

MCL院線推出「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」，送出5部即將在暑期上映的荷里活超級鉅製，合共15,000張電影換票證予已接種最少一劑新冠疫苗人士。

由2021年6月24日至7月5日，參加者可於MCL院線提供的網上平台登記，選擇喜愛的電影及領取換票證之戲院。（注意：每名參加者只限登記1次；每部電影限額3,000名，獎賞以先到先得形式送出，額滿即止。）

成功登記的參加者，可於2021年7月7日至7月31日期間到所選戲院領取電影換票證乙張。換領電影換票證時，必須由得獎者本人親自出示確認頁面或確認電郵、身份證明文件、以及紙本或電子針卡以作認證。

「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」可供選擇電影：

《黑寡婦》（Black Widow）

《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam: A New Legacy）

《波士BB 2世祖》（The Boss Baby: Family Business）

《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）

《爆機自由仁》（Free Guy）

可供領取電影換票證之MCL戲院：

K11 Art House

Festival Grand Cinema

皇室戲院

MCL德福戲院

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責任編輯：鄧凱文