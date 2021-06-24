【非常學生】中學生愛玩火險闖禍　進正生修心養性鋪路負笈海外

▲ 黃浚智因貪玩危險事物，2年前轉入正生書院就讀，經過沉澱，明白自己需要努力讀書，現正一邊準備文憑試，一邊就讀遙距課程。（徐紹軒攝）

孩子貪玩、不守紀律，並不代表他本性壞，在適當環境下可能會找到目標，修心養性。位於大嶼山的正生書院，在外界一直有戒毒學校的印象，但原來現時有家長會主動替子女報讀正生，即使他們沒有犯事，也期望性格、紀律上有所改善。

18歲的黃浚智曾是個典型貪玩男孩，但與眾不同的是他玩的東西更加危險，爬天台、玩火是平常事，更因在學校玩炮仗而被迫退學。2年前母親將浚智送入正生就讀，他瞬間由「萬人迷」退回平平無奇，沉澱思考過後，知道要在社會生存需要學歷，漸漸修心養性，除努力準備公開試，更同時修讀加拿大高中遙距課程，為將來隨家人移民，鋪好銜接道路。

黃浚智已在正生書院讀了26個月，正在念中五課程。他自言，從小在父母眼中都是乖孩子，但隨着長大漸漸變得反叛，只想做自己喜歡做的事，做人的想法就是「開心就得，其他無咩所謂啦。」

愛刺激行為危險 舊校勸退學

性格較為外向的浚智，喜愛的都是刺激的事物，因而經常做出比較危險的行為，例如外國流行的徒手爬天台（rooftopping），放學後又會到學校後山玩，用不同的方法玩火，更試過差一點就造成山火。他回想，當時的心態就是「細個咁悶，而家最緊要玩多啲，唔好令自己之後有遺憾。」

雖然浚智貪玩，但他也自覺需要讀好書，在16歲、中四時更向母親提出要轉校，最終成功由一間Band 3學校轉到Band 2尾的中學就讀。可惜轉校僅僅4個月，他已經故態復萌，打好社交圈子後又再玩危險的事。

浚智說，當時因為喜愛玩火，隨身都會攜帶打火石，試過在同學面前表演向鎂粉、酒精潔手液點火，成功吸引同學的目光，「做咗啲人地唔識嘅野，有滿足感。」最誇張的一次，是他在廁所內點火玩炮仗，被校長捉到，最終更被學校勸喻退學。

憂正生被標籤 僅稱往寄宿校

浚智退學後有2個月時間沒有上學，之後因母親的同事認識正生書院校長陳兆焯，建議他到正生讀一年，再回到主流學校。浚智稱，當時不希望這麼早出來工作，希望讀更多書，又覺得高級文憑、毅進課程的出路不闊，「覺得自己努力嘅話有機會讀上去」，又想讓父母見到自己的決心，於是同意到正生書院。

話雖如此，他也說當時還是較難接受，覺得正生是戒毒所，環境又十分簡陋，故只會跟朋友說去「寄宿學校」讀書。

說到最難適應的部分，浚智指從前在外是「萬人矚目」，但正生的同學有不少曾有案底，是感化官判進來，玩火這些東西只是「小兒科」，他反而好難獲取同學注意，「完全埋唔到堆」。不過，他因此可以靠自己在正生讀書，加上人漸長大，思想變得成熟，知道以前玩的東西後果可以好嚴重，慢慢也修心養性起來。

▲ 浚智指從前在外是「萬人矚目」，但自己玩的只是小兒科，在正生「埋唔到堆」。（徐紹軒攝）

半年才能見家人 感份外珍貴

在正生這2年間，浚智除了準備文憑試，最近數月更報讀了加拿大高中11年級的銜接課程。盡管全英文的課程有點吃力，但他仍覺得外國的自主學習，較適合自己外向的性格；他說，家人有打算移民英國，倘他順利完成課程，對將來升學也有幫助。

浚智坦言，以前日日見到家人，不會特別關心，現時只有每個月與家人傾電話10分鐘，又因疫情影響而半年才能見家人一次，感到好珍貴，「失去咗先識珍惜。」他也感受到家人見到自己的改變，最記得母親在一次家長日見面中哭，是因為見到自己成長、成熟而放心，他也明白到「做父母好難唔為仔女擔心」，故會繼續努力。

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記者：徐紹軒