【非常學生】「給機會自己」改過　中三生讀正生2年學懂承擔

▲ 郭亮賢（左）入讀正生書院後，獲校長安排他學習當水手，平時會輔助船長監視海面、拋解纜繩和清潔船隻等工作。（徐紹軒攝）

正生書院以往一直給予人的印象是只有曾犯事的年輕人才會入讀，但現時學校已漸多了行為偏差的學生。有學生因為紀律問題而獲社工轉介到正生，就讀兩年後少了一份貪玩，多了一份責任感。

14歲的郭亮賢自中一就讀正生書院，至現時接近2年，正在念中三課程。他說，還是孩子時已經不聽教，十分頑皮貪玩，最嚴重試過在店舖盜竊，或上課時將汽水倒落老師身上，「我想有刺激的感覺，想看看之後的效果怎樣，因為未試過。」

▲ 郭亮賢因紀律差而入讀正生書院，在學校的2年間他的責任感提升不少，耐性也變得更好。（徐紹軒攝）

學做水手 多了一份責任感

亮賢雖沒曾因犯事而被捕，不過當時駐校社工認為他太過百厭，建議他到正生升學，改變自己。他回憶道，當時也知道玩得過了火，有想過再學壞會否坐牢，「我又驚坐監，倒不如給機會自己改變一下，不要令自己將來後悔。」

而在一年半前、剛入讀不久，校長已經安排亮賢登上學校來往長洲的船，學做水手，負責監視水面情況，拋、解纜繩等。他坦言，以前好懶又無責任心，「雖然好開心，但當老師要找人負責時就不會認，現在知道做錯事要承擔後果。」

今天他在學校學懂了認錯，就算簡單如弄跌別人東西也會道歉，不會扮看不見。他更笑言，現在不容易發脾氣，甚至連髒話也戒掉了。

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記者：徐紹軒