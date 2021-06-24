【非常學生】教傷健人士划獨木舟　正生學生磨練耐性毅力

▲ 香港外展訓練學校舉辦計劃，讓正生書院學生教導傷健人士划獨木舟，從中令雙方都可除下標籤。（受訪者提供）

正生書院的學生或許與主流學校的學生不同，但經過成長，一樣能夠幫助、照顧他人。非政府機構香港外展訓練學校（Outward Bound Hong Kong）去年舉辦計劃，讓正生書院學生教導傷健人士划獨木舟，令雙方互相理解，除下既有的標籤。

香港外展去年獲滙豐香港社區夥伴計劃資助68萬元舉辦計劃，讓10名正生學生取得獨木舟助教資格，並在今年4月一對一教導約10名傷健人士划獨木舟，一同露營生活一天。

與傷健人士露營 添互信

機構社區課程主任何先生表示，正生的同學或因犯事或者SEN問題，主流學校未能照顧他們，令他們自信心不多，也未必懂與人相處，但認為同學有潛能幫助他人，亦希望公眾能實際經歷同學的轉變，除下對正生同學的壞印象和標籤。

參加計劃的黃浚智說，最記得活動中需要在西貢露營，但當晚黃雨令帳蓬水浸，整晚睡不着過得好漫長，事後回想最逆境都捱到，將來有困難都可跨過，現在他也是抱住堅持心態，努力完成學業。

另一學生郭亮賢稱，這是首次近距離接觸傷健人士，雖然學員是聽障人士，幸能辨別口形，無感覺到溝通困難。他形容學員「好叻」，最深刻是在大風大浪下，學員都努力繼續划，好欣賞他不想放棄的精神。活動中也喜見自己的耐性有改善，「以前教唔識一個人一定會好煩燥，想快啲完唔好麻煩，今次就算學員唔明，都會好有耐性咁教。」

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒